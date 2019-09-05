東元董事長邱純枝 獲智慧城市貢獻獎

2019-09-05 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



由台灣智慧城市發展協會所主辦的智慧城市卓越貢獻獎，今天舉行頒獎典禮，東元近年在智慧城市領域的發展，成績斐然，董事長邱純枝功不可沒，榮獲2019年智慧城市卓越貢獻獎，評審委員會尤其高度肯定邱純枝在智慧創新領域的付出與貢獻，特別頒發獎項予以鼓勵。

東元集團創立之初，以馬達做為工業動能，推動台灣產業發展。邱純枝擔任東元集團總經理和董事長，迄今14年，帶領集團在工業製造的基礎上，以本業產品產融合資通訊等科技發展，投入智慧創新、多角化經營，並且已在智慧零售與智慧物流、智慧社區、智慧製造等各領域，發展出具有商業實力的產品與服務。

在智慧製造方面，她帶領東元團隊，在中壢廠建置「馬達固定子自動化生產中心」，自主開發多項智慧化關鍵技術，並於2018年榮獲經濟部「智慧機械金質獎」。

邱純枝指出，智慧製造是台灣能脫穎而出的大好機會，若能深化到供應鏈，更可以提升中小企業的競爭力。因此，東元已輔導12家台灣供應商升級資訊系統，納入東元的智慧製造體系，串連兩端的資訊流，有效管理庫存、縮短交期。不只在國內，海外據點也加入東元智慧製造系管理，2019年七月落成啟用的越南美福高效率馬達廠，規劃時就以高規格自動化、智能化產線為目標，並且以智能監控連結至台灣總部，即時掌握運作狀態，提升海外工廠的管理效率和生產質量。

在集團的目標擘劃下，東元團隊近年也從製造走向服務業。邱純枝除了引領東元關係企業宅配通進入智慧物流的領域，2018年東元電機更推出智慧移動平台，進一步研發出第一台國產自製的服務型機器人，且已應用在餐飲業的送餐、收餐服務，未來可望提供客製化解決方案，進入物流、公共服務、醫療照護、保全巡檢等不同領域市場。

東元不斷延伸觸角投入智慧創新項目，由訴求節能減排的智慧馬達、雲端空調，演進至能預防診斷的雲端監控、維修預測。邱純枝強調，物聯網、雲端等智慧化技術雖提供大數據和溝通互聯的功能，但要在怎樣的應用場景下，用何種控制方式，解決智慧城市或生活遇上的問題？將會是產品和服務能否為客戶接受的關鍵。