高鐵 上月營收增1.8％

2019-09-06 00:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



台灣高鐵公司董事長江耀宗。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台灣高鐵（2633）昨（5）日公告8月營收約38.79億元，較去年同期增逾1.8%，累計前八月營收314.3億元，年增逾5%，下半年旺季報到，預期營運可望續旺。

台灣高鐵往年營運多為下半年優於上半年，今年9月、10月繼續迎來中秋、國慶等連假，預期對未來兩個月的營收有加持作用，法人預期，旺季效應將延伸到第4季，高鐵今年營運優於去年應無疑義。高鐵昨日股價收38.15元，上漲0.25元。

據了解，8月間原本應相對屬於旺季，但由於期間颱風災情頻傳、大雨頻仍，導致出遊人數減少，也相對影響高鐵營運績效，否則8月營收數字的成長動能，應遠優於昨日公告數字。

高鐵上半年受惠開源節流、強化自主維修和提前還債等財務管理措施，合併營收236億2871萬元，年增5.6%；毛利110.46億元，年增8.5%；毛利率達46.8%，優於去年同期；稅後純益約42.35億元，年減35.4%，每股稅後純益（EPS）0.75元。

高鐵去年同期因認列一次性利益，及回饋金與平穩額度費用而認列的所得稅利益合計達26.5億元，但今年上半年所得稅利益只有6,073萬元，因此比去年同期大幅減少約25.9億元。

迎接後續的旺季到來，高鐵表示，配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，即日會推出「搭高鐵．秋冬遊」等多項超值優惠，包括高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案、「野餐趣專案」，以及飯店聯票享高鐵車票75折，還可搭配政府推出的獎勵計畫，衝刺營運。

另外，高鐵也會配合這波秋冬國旅計畫，續推熱銷的「豐富行/輕鬆遊買一送千」專案，實施日期由9月30日延長到明年1月20日止，配合營運旺季做大市場量能。