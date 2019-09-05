離岸風電動起來 中鋼構股價漲近2％

2019-09-05 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



在離岸風電題材發酵下，中鋼構（2013）今（5）日盤中漲近2%，股價在鋼鐵股中相對突出。中鋼構承攬興達海基水下基礎建設訂單，法人估下半年將逐漸發酵，開始小量貢獻營收。

中鋼集團旗下興達海基與風電開發商沃旭能源合作，日前完成台灣第一座完全在地製造的管架式水下基礎轉接段原型，將在高雄舉行慶祝典禮。

隨著風電產業進入下一階段，中鋼構將受惠，加上持續爭取台商回流、公共建設等訂單，公司對今年展望相對樂觀。