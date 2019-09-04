佳世達再爆萬張大量 股價創今年新高

2019-09-04 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）在國際局勢混沌不明之際，憑藉「聯合艦隊」策略顯現效益，營收規模持續擴大，累計前七個月合併營收946.1億元，年增9.59%，近期宣布前進越南設廠，替營運增添想像空間，帶動股價升溫，今（4）日午盤前再爆萬張大量，為近四日第三度成交量破萬，一舉衝破21元關卡，最高曾漲至21.55元，漲幅超過5%，改寫今年新高。

佳世達面對貿易戰衝擊來襲，多管齊下應戰，先是決議在台投資25億元，進行桃園龜山廠產線擴產等布局，日前再宣布斥資4,000萬美元（約新台幣12.5億元）赴越南設廠。同時，佳世達繼續擴大艦隊規模，投資22億元，延攬資訊服務商聚碩（6112）、安空廠勝品電通（6556）兩新策略夥伴入團，8月開始認列營收。