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中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

佳世達再爆萬張大量 股價創今年新高

2019-09-04 11:46經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）在國際局勢混沌不明之際，憑藉「聯合艦隊」策略顯現效益，營收規模持續擴大，累計前七個月合併營收946.1億元，年增9.59%，近期宣布前進越南設廠，替營運增添想像空間，帶動股價升溫，今（4）日午盤前再爆萬張大量，為近四日第三度成交量破萬，一舉衝破21元關卡，最高曾漲至21.55元，漲幅超過5%，改寫今年新高。

佳世達面對貿易戰衝擊來襲，多管齊下應戰，先是決議在台投資25億元，進行桃園龜山廠產線擴產等布局，日前再宣布斥資4,000萬美元（約新台幣12.5億元）赴越南設廠。同時，佳世達繼續擴大艦隊規模，投資22億元，延攬資訊服務商聚碩（6112）、安空廠勝品電通（6556）兩新策略夥伴入團，8月開始認列營收。

佳世達未揭曉8月營收，其艦隊夥伴友通（2397）和聚碩，率先帶來好消息。友通8月營收5.34億元，年增5.7%；累計前八個月營收42.72億元，年增21.2%，改寫歷年同期新高。聚碩8月營收10.7億元，年增3.81%；累計前八個月營收82.8億元，年增9.84%；雙創歷年新高。另，勝品8月營收1.11億元，年增5.77%；累計前八個月營收8.25億元，年增17.9%，為歷年次高。

佳世達董事長陳其宏。報系資料照
佳世達董事長陳其宏。報系資料照
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