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新車銷售報喜 和泰車股價衝高

2019-09-04 11:09經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內汽車業龍頭和泰車（2207）今年上半年新車銷售逆勢開出佳績，營收、獲利全面成長，上半年獲利達65.3億元，每股稅後純益10.16元，銷售穩居國內第一的龍頭寶座，市場看好民俗月過後，和泰車的代理的TOYOTA及LEXUS銷售可望再衝高，股價也吸引買氣，今天盤中來到429.5元，漲幅達2.8%。

和泰車上半年EPS達10.16元，法人推估今年上半年推出的神車Altis、RAV4銷售一路傳捷報，隨著新車款銷售繳出亮麗成績單，法人推估，和泰車全年獲利有機會再創新高，有望賺近兩股本，隨著民俗月過去，營收、獲利可望再衝高，股價也告別盤整，近期再度吸引買盤。

市場認為，民俗月過去後，和泰車代理雙品牌都積極推出新車款，吸弔消費者目光，其中，TOYOTA今天將舉行傳奇跑車Supra上市發表，代理的LEXUS 熱門車RX則預計在9月19日推出。

因應國內進口車銷售不斷攀升，和泰車緊盯市場需求引進新車款全面應戰，瞄準消費者的心，積極導入國外銷售熱門的車款吸引消費目光，和泰車今天將發表的TOYOTA GR Supra，之前預購時就已經吸引約1200名消費者完成登記要買車，首批配額只有30台，所以日前抽籤也只能抽出30位，這樣的成績，等於是新車還沒有發表，今年的銷售就已經達標；由於想買這款車的人很多，今天和泰車還會宣布全新的銷售方案。

和泰車今天將發表的TOYOTA GR Supra，之前預購時就已經吸引約1200...
和泰車今天將發表的TOYOTA GR Supra，之前預購時就已經吸引約1200名消費者登記抽籤買車。圖／業者提供
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和泰車新車銷售營收
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