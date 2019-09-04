新車銷售報喜 和泰車股價衝高

2019-09-04 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國內汽車業龍頭和泰車（2207）今年上半年新車銷售逆勢開出佳績，營收、獲利全面成長，上半年獲利達65.3億元，每股稅後純益10.16元，銷售穩居國內第一的龍頭寶座，市場看好民俗月過後，和泰車的代理的TOYOTA及LEXUS銷售可望再衝高，股價也吸引買氣，今天盤中來到429.5元，漲幅達2.8%。

和泰車上半年EPS達10.16元，法人推估今年上半年推出的神車Altis、RAV4銷售一路傳捷報，隨著新車款銷售繳出亮麗成績單，法人推估，和泰車全年獲利有機會再創新高，有望賺近兩股本，隨著民俗月過去，營收、獲利可望再衝高，股價也告別盤整，近期再度吸引買盤。

市場認為，民俗月過去後，和泰車代理雙品牌都積極推出新車款，吸弔消費者目光，其中，TOYOTA今天將舉行傳奇跑車Supra上市發表，代理的LEXUS 熱門車RX則預計在9月19日推出。