國際鎳價走揚 不鏽鋼類股歡騰

2019-09-02 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



國際鎳價走揚，市場看好後市，帶動彰源（2030）、新鋼(2032)、允強(2034)、運錩（2069）、大成鋼(2027)等不鏽鋼族群股價上揚，其中彰源股價表現最好，今日盤中上漲6.25%。

今日不鏽鋼股走強，彰源、新鋼今日股價開高，盤中漲幅超過5%，允強、運錩、大成鋼股價則分別有1%到3%不等的漲幅。

今年來LME鎳價回彈，迄今漲幅近5成；最近更因印尼傳禁止鎳礦出口再度上揚，目前每公噸突破1.8萬美元，國內不鏽鋼價上修，7月每公噸漲1000元、8月漲4500元，9月每公噸再漲3,000元，第3季期間累計上漲8,500元。

受首季高價原物料拖累，彰源上半年營收59.5億元，年減12.22%；稅後純益1億元，年減66.55%；EPS為0.35元。彰源此前表示，美中貿易戰直接影響不大，今年來北美市場銷售增加，銷售佔比成長至10.2％。目前公司致力提高高規格不鏽鋼產能，在台灣投資2.5億元設立新廠，預計明年4月投產，總產能預估1500萬噸；大陸則投資7500萬設立新廠，預定第4季完成，總產能為1000萬。明年起不鏽鋼產能將增至1.85萬噸。