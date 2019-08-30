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遠銀海外獲利 占比衝56％

2019-08-30 02:28經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

遠東銀行昨（29）日法說會，揭露上半年稅後純益較去年同期大幅成長近三成，稅後股東權益報酬率（ROE）今年底可望重返10%水準，上半年海外盈餘貢獻更高達56%創歷史新高，其中，財務操作擴大海外布局，及企金海外高成長帶動手續費比重達四成的業界最高水準，是獲利高成長的兩大關鍵助力。

遠東銀行昨天舉行上半年法說會，公布上半年稅前盈餘25.91億元，年成長38.1%，稅後純益21.89億元，年增28.6%，每股稅後純益（EPS）0.67元，年化稅後ROE達到9.65%，稅後資產報酬率(ROA)0.69%，均為近三年新高，遠銀執行副總經理林建忠指出，會盡快回到稅後ROE 10%優異水準。

林建忠說，遠銀上半年獲利成長亮麗，來自海外的獲利高成長是主因，一部分是財務操作積極佈局海外市場，包括掌握美國公債利率波動，進行短線投資操作，實現獲利，而投資優質債券等金融資產評價利益也上揚；另一部分是主辦海外聯貸，賺進較高利差收益與相關手續費，遠銀上半年海外獲利占稅前盈餘比重來到56%的歷史新高水準。

遠銀策略發展副總經理周心華指出，遠銀上半年淨手續費收入17.68億元，年增率7.2%，其中，財管、企金均占四成，剩餘兩成為信用卡，企金手續費收益比重四成可說是同業最高，凸顯遠銀中型銀行的經營策略奏效，這與大型銀行手續費收入主要以財管、信用卡為主幹不同。

林建忠補充說，遠銀申設越南、新加坡代表人辦事處，新加坡已獲准將盡快開張，越南辦事處申請中，加上大陸轉投資租賃公司增資至3,000萬美元，將可更強化企金跨境融資與國際聯貸業務發展。

遠銀遠東銀行信用卡

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