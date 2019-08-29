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彰銀 今年估賺146億元

2019-08-29 01:34經濟日報 記者林子桓／台北報導

彰化銀行法說會昨（28）日由董事長凌忠嫄主持，會中公布上半年稅前盈餘70.47億元，較去年同期下滑5.7%。法人預估，由於全球情勢不穩定，經濟成長趨緩，彰銀全年稅前盈餘應與去年持平，約146億元左右。

彰銀上半年獲利情況不如去年，主要是SWAP（換匯交易）利差縮小，財務操作收益年減4億元，下滑幅度達18.1%，未來將資金運用於有價證券，彌補減少的缺口。

淨利息收入（NII）也小幅上揚1%，彰銀副總經理凃鴻堯說，上半年持續調整放款對象，對公營事業放款年減24.1%，加強對中小企業放款，年增1.4%，預計下半年會增加2,500戶新戶，力拚維持每年3%至5%成長。

隨著全球經濟成長放緩，美中貿易戰僵持不下，彰銀海外放款上半年則與去年同期差不多，截至上半年，對中國大陸曝險為535億元，比重約35%，有逐月減少趨勢。

彰銀主管說，因應貿易戰帶來的衝擊，若廠商生產重心在中國大陸且銷往美國，會審慎評估其授信案，未來將鎖定以內需市場為導向的廠商，提升當地放款量。彰銀近一年淨利差（NIM）維持在1.15%至1.17%，由於全球進入降息循環，客戶有預期心理，提前向銀行要求降低利率。

至於手續費收入，彰銀上半年年減4%，主要是銷售基金手續費收入下滑兩成，手續費收入結構為財富管理業務占62.6%、授信業務17.3%、外匯業務15.5%，彰銀主管表示，財管商品銷售情形，保險型商品比重高達八成，而基金約二成。

但金管會出手管制儲蓄型保單，恐衝擊彰銀手續費收入，該行主管指出，未來將改變商品結構，增加更多投資型商品，譬如保障型、長照型保單等，供客戶選擇，以因應新政策上路後帶來衝擊。

彰銀貿易戰

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