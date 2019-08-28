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金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

中鋼7月稅前淨利11億元 月減25%

2019-08-28 14:17經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼（2002）自行結算7月合併營業收入307.66億元，合併營業利益8.60億元；自行結算合併稅前淨利11億元，月減25%。

7月碳鋼銷售量為893,063公噸，內銷比率為70%；今年累計碳鋼銷售量為6,023,819公噸，內銷比率為69%。

累計今年前七個月營收為2,218.77億元，年減3%；累計合併營業利益11.42億元，年減36%；累計合併稅前淨利11.62億元，月減32%。

內銷中鋼營收

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