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台船新單 與中鋼運通簽訂2艘海岬型貨輪加裝脫硫器合約

2019-08-27 12:06經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台船再由新業務落袋，今（27）日宣布，與中鋼運通簽訂2艘20.8萬噸海岬型貨輪的脫硫器加裝工程合約，由台船總經理曾國正與中運總經理陳宏州代表簽署。

台船指出，此脫硫器加裝工程是因應國際海事組織(IMO) 制訂的2020年船舶使用低硫燃料油規定(亦稱為「IMO 2020硫燃料法規」)，要求自2020年1月1日起，所有船舶使用的燃油含硫量重量比不得超過0.5%(目前的上限是3.5%)，除非船舶有裝設等效設備(例如：脫硫器，SOx Scrubber)，以減少船舶硫氧化物的排放量。

繼近期交船的「中鋼自由輪」、「中鋼和諧輪」，目前仍有在建中的2艘208,000載重噸散裝貨輪，皆由台船為中鋼集團精心打造。同型系列船中有兩艘，在母廠進行脫硫器改裝，是中運再度給予台船公司的肯定。本型船具有節能、環保、優異性能等高規格設計，於加裝工程完工後，勢必成為中運船隊中具指標性，兼具節能與環保之船型，幫助中運承接更多業務。

近期，配合法規要求，不少船東積極洽詢加裝脫硫器業務，台船抓住此一商機，利用自身造船、修船經驗豐富的優勢，亦積極開拓此一領域的商機。

目前台船脫硫器加改裝工程的實績備受矚目，除了本次簽約的散裝貨輪，去年已為長榮海運2,800 TEU貨櫃輪的新船完成脫硫器加裝。今年7月，東方海外貨櫃航運公司(OOCL)亦委託台船進行1.3萬TEU貨櫃輪之脫硫器加改裝；同月，台船更與德翔海運簽訂6艘1,800 TEU級全貨櫃輪脫硫器加裝工程。

台船今（26）日與中鋼運通簽訂2艘20.8萬噸海岬型貨輪的脫硫器加裝工程合約。照...
台船今（26）日與中鋼運通簽訂2艘20.8萬噸海岬型貨輪的脫硫器加裝工程合約。照片／台船提供
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