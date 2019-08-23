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中鋼第4季盤價開出平高盤 僅調漲這兩項產品

2019-08-23 15:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼（2002）今年第四季內銷鋼品盤價會議，對多數鋼品維持平盤，僅針對兩項產品因市場氛圍改善而微幅調升。第四季盤價除平中求穩外，並將搭配多元方案和彈性配套措施，以提升客戶接單動能及避免庫存損失。

中鋼第四季調高電磁鋼捲平均每噸255元及熱浸鍍鋅鋼捲平均每噸調高173元。

2019年初起鐵礦砂價格急漲居高不下，直至7月底漲幅達90%，即使8月初價格回檔，然漲幅仍達50%以上，中鋼考量市場及下游營運狀況，自今年起均自行吸收成本漲幅，以減輕下游業者經營壓力。然因各大鋼廠持續吸收成本能力已到極限，加上第四季為產業傳統旺季，且據報載，日本鋼廠供應車廠的價格每噸上漲4,000日幣，另外美、中、韓等國鋼廠均陸續宣布漲價，預估第四季鋼鐵價量應可期待。

目前世界鋼廠均面臨營運挑戰，雖有成本及虧損壓力，然中鋼公司考量目前下游營運壓力仍在，且為支持公共工程建設及掌握台商回流商機，經審慎評估內外環境後，決定多數鋼品維持平盤。

國際貨幣基金（IMF）7月份微幅下調2019年全球經濟成長率0.1%至3.2%，與世界銀行5月預估相同，然其預測2020年經濟成長率提高至3.5%，顯示國際研究單位認為全球經濟仍有望擺脫疲態，成長動能或可轉強。

8月13日美國總統川普宣布對中國售美3,000億美元約六成商品課10%關稅由9月1日延至12月15日實施，研判中美貿易紛爭至今情勢仍將持續，自2018年7月中國售美500億美元商品課25%稅起，全球供應鏈及市場已進行移轉調整，未來經濟仍應審慎應對。

中央銀行、中經院、台經院均預期台灣今年經濟成長率2%以上，且下半年優於上半年；同時在政府積極推動內需建設、中美貿易戰轉單效應及台商回流商機等增溫下，台灣第四季經濟表現及產業狀況預期將可好轉。

中鋼經濟成長率鋼品

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