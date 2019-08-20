柏文股價急拉漲逾6% 瓦城、美食-KY回穩

2019-08-20 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



柏文（8462）有新據點效益，加上第3季旺季加持，業績表現可期，吸引買盤卡位，推升今（20）日股價表現，盤中來到238.5元，漲幅逾7%。

在柏文登高一呼下，帶動近期股價大幅回檔的高價觀光股瓦城、美食-KY股價也跟著回穩；瓦城盤中來到277.5元，漲幅逾2%，美食-KY也在平盤上下震盪。

柏文旗下「健身工廠」計有42處營運據點，目前會員人數近20萬人。柏文表示，「健身工廠」台中市文心南廠在8月開幕，第4季則有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，同時去年度開幕的8處據點及今年上半年度投入營運的3處據點皆維持較高的成長趨勢，加上今年又有五處於2015年開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，對下半年營收與獲利皆有正面效益。

法人估，柏文第3季營收可望延續上季的強勢，持續創下歷史新高，全年營運亦可望再締新猷。

柏文今年不僅每一季都有新據點開幕，同時在台北市信義廠、台中市新時代廠及嘉義廠皆於今年規劃擴大營業面積，可望強化現有據點的競爭力。

展望明年，公司表示，除台南市安平廠另規劃承租土地自建全新獨棟健身會館提升競爭力之外，「健身工廠」至少再拓展6處新營運據點。

瓦城今年上半年營收、毛利及獲利皆創歷史新高，公司表示，下半年全集團將再開出18家分店。此外，針對各品牌也制定不同策略，其中，「大心」將配合通路與商圈特性推出新型態店，「瓦城」展店策略則以百貨店型結合多品牌為主。