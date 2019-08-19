中國扶持內需消費 淘帝-KY領漲中概內需股走強

2019-08-19 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



中美貿易戰以拖待變，市場預期，將迫使中國大陸將經濟動能的要角由原本仰賴的外部需求逐步導向內需消費，今日盤面上中概內需股買盤轉強，包括淘帝-KY（2929）盤中股價來到98.2元，漲幅逾4%，金麗-KY（8429）盤中來到13.9元，漲幅也逾3%。另外，在中國內需亦有著墨的遠百（2903）盤中漲幅也近3%。法人表示，因應中國經濟結構的調整趨勢，可關注內需消費股表現。

根據中國服裝協會首次最新發表「2018年中國服裝行業百強企業」名單，淘帝-KY於企業營收、獲利及利潤率等三項指標評比，躋身成為中國服裝行業百強企業之一。淘帝-KY表示，由於中國政府對於童裝產品安全法規趨嚴、消費者偏好在品質與設計感兼具等需求，再加上中國消費市場結構持續調整下，加速中國童裝業者整併、汰弱留強局面，有助公司發展。

淘帝-KY表示，近年來針對童裝產品研發設計、生產供應鏈、以及經銷商銷售據點等結構持續進行優化，包括因應童裝市場消費喜好需求，提升個性化、簡約的快時尚系列童裝產品，結合彈性生產供應鏈資源整合，有效縮短產品研發生產至門市銷售期間，目前快時尚童裝產品比重超過2成。此外，在TOPBI品牌銷售據點方面，新門市形象風格也有助於經銷商朝大坪數專賣店、Shopping Mall展店步伐，並創造門市坪效精進。

金麗-KY表示，雖然受中國休閒服飾市場競爭加劇，使得旗下G-Apple、e.t.省份代理商備貨力道較去年減少，但集團仍持續針對休閒服飾業務協助省份代理商門市結構調整，以期中和整體市場競爭影響，同時，集團亦持續承接國際休閒鞋品牌代工，代工營收比重已提升至15％水準，有助於挹注產能稼動率保持良好水準。