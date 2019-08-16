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BDI漲勢再起 中航、新興股價走強

2019-08-16 12:26經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

法人認為，就中、長期來看，散裝船還是榮景可期。路透
法人認為，就中、長期來看，散裝船還是榮景可期。路透
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散裝船市況熱度不減，原本出現回檔修正的BDI（波羅的海運價指數）漲勢再起，指數也站穩2,000點，至2,047點，近一周漲幅為19%。國內的散裝船之前都跌回起漲點，中航（2612）、新興今（16）日領漲。法人指持續看好環保政策推動下，散裝船的供需情況會愈來愈吃緊。

原本市場擔心散裝船的市況只是短暫，然而這波回檔後，1,712點後指數立即反彈，受到需求加持，海岬型船舶供應不及，加上鐵礦石價格逐步攀高，出現搶運潮，也顯示需求依舊強勁。

今日以經營海岬型的散裝船業者領漲，新興盤中漲幅達3%、中航漲幅達2%，台航漲幅2%，裕民、慧洋-KY漲幅達1%以上。今天是散裝船反彈的第一天，然而之前散裝船個股回檔很深，普遍回到起漲點。

法人認為，就中、長期來看，散裝船還是榮景可期。

航運業者就表示，受到2020年限硫法規生效，全球船舶噸位供給吃緊，船舶就算不拆解，也必須暫離市場安裝脫硫設備，對運價會有相對支撐，而去年平均日租金約1.6萬美元，今年最好時日租金已經站上3萬美元，就算日前回檔日租金也持穩在2.5萬美元，預期今年全年可望超越1.6萬美元，法人預估，下半年業績及獲利有機會優於上半年。

市況的部分，巴西淡水河谷部分停工礦區將逐漸恢復生產，對全球鐵礦砂運輸帶來正面影響；雖然大陸經濟成長也趨緩，然而鐵礦砂以及煤炭進口需求還是很大，扮演推動海岬型散裝市場的關鍵角色，還有生產基地開始移往東南亞市場，也會推動基礎建設需求，進一步拉動散裝船需求。

散裝船鐵礦砂租金

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