授信衰退 彰銀海外獲利縮水

2019-08-16 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



受到國際情勢影響，授信量衰退約2%，影響彰化銀行今年上半年海外分行之獲利，前三大分行包括：香港分行、紐約分行以及洛杉磯分行，分別較去年同期衰退9～18%。

香港反送中愈演愈烈，甚至傳出港人今（16）日要發起擠兌運動，試圖影響金融市場。彰銀董事長凌忠嫄昨（15）日出席「彰顯活力show健康」活動成果發表暨頒獎儀式，接受媒體訪問時說：「目前香港營運都屬正常。」

扣除國際金融業務分行（OBU），香港分行一向是台資銀行前進海外的第一步，至今仍是最賺錢的分行，針對擠兌運動，凌忠嫄說，香港分行主要以企金為主，基本上不承作「零售業務」，以目前現況來講，香港分行尚未受到影響，若發生擠兌運動，衝擊不大，但仍會持續觀察。

據悉，截至上半年，彰銀海外獲利貢獻（含OBU）比重約54%，扣除OBU，最賺錢的前三大分別為香港、紐約以及洛杉磯，稅前盈餘分別約為4.8億、2.4億及1.6億元，都較去年同期衰退，幅度大概落在9～18%。

彰銀高層主管表示，主要受到國際情勢影響，銀行業普遍遇到授信量有下滑。以彰銀為例，截至上半年整體授信量較去年同期下滑2%，加上彰銀海外分行投資較為保守，相對其他銀行，海外分行的投資收益較少。

除此，彰銀南京子行於去年12月開業，截至上半年，稅前盈餘1.8億元，較去年同期（為中國大陸所有分行加計）減少0.8億元。該行高層主管表示，主要是升格子行時，資本轉換中的匯損達0.4億元，其餘減少除了授信量影響，還有相關營運成本之花費所致。