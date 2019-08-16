親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

授信衰退 彰銀海外獲利縮水

2019-08-16 02:28經濟日報 記者林子桓／台北報導

受到國際情勢影響，授信量衰退約2%，影響彰化銀行今年上半年海外分行之獲利，前三大分行包括：香港分行、紐約分行以及洛杉磯分行，分別較去年同期衰退9～18%。

香港反送中愈演愈烈，甚至傳出港人今（16）日要發起擠兌運動，試圖影響金融市場。彰銀董事長凌忠嫄昨（15）日出席「彰顯活力show健康」活動成果發表暨頒獎儀式，接受媒體訪問時說：「目前香港營運都屬正常。」

扣除國際金融業務分行（OBU），香港分行一向是台資銀行前進海外的第一步，至今仍是最賺錢的分行，針對擠兌運動，凌忠嫄說，香港分行主要以企金為主，基本上不承作「零售業務」，以目前現況來講，香港分行尚未受到影響，若發生擠兌運動，衝擊不大，但仍會持續觀察。

據悉，截至上半年，彰銀海外獲利貢獻（含OBU）比重約54%，扣除OBU，最賺錢的前三大分別為香港、紐約以及洛杉磯，稅前盈餘分別約為4.8億、2.4億及1.6億元，都較去年同期衰退，幅度大概落在9～18%。

彰銀高層主管表示，主要受到國際情勢影響，銀行業普遍遇到授信量有下滑。以彰銀為例，截至上半年整體授信量較去年同期下滑2%，加上彰銀海外分行投資較為保守，相對其他銀行，海外分行的投資收益較少。

除此，彰銀南京子行於去年12月開業，截至上半年，稅前盈餘1.8億元，較去年同期（為中國大陸所有分行加計）減少0.8億元。該行高層主管表示，主要是升格子行時，資本轉換中的匯損達0.4億元，其餘減少除了授信量影響，還有相關營運成本之花費所致。

美中貿易戰僵持，彰銀高層主管說，也將逐步降低中國大陸之曝險，同時在審核授信時，針對主要基地在大陸的廠商，較為謹慎。

彰銀主要海外分行獲利概況 圖／經濟日報提供
彰銀主要海外分行獲利概況 圖／經濟日報提供
分享

彰銀香港

相關新聞

漢翔攜亞航 攻客機內裝

2019-08-15 23:32

新纖 全年獲利恐衰退

2019-08-15 23:32

東陽 7月淨利增逾20％

2019-08-15 23:32

泛用樹脂跌價 台塑、國喬有壓

2019-08-15 23:32

中纖、東聯 拚降低成本

2019-08-15 23:32

大豐電衝刺寬頻 後市俏

2019-08-15 23:32

大飲未申報財報 繼續停止買賣

2019-08-15 20:40

慶半年報 亞泥、嘉泥走揚

2019-08-15 14:33

味全業外進補 上半年獲利創高

2019-08-15 09:37

東陽7月獲利年增逾2成 股價抗跌

2019-08-15 09:21

金雞發威 潤泰全賺逾一股本

2019-08-15 00:30

寶成上半年獲利 大增四成

2019-08-15 00:30

潤泰全多角化布局 開花結果

2019-08-15 00:29

製鞋三雄 加速攻南向

2019-08-15 00:28

亞泥內外皆美 純益創高

2019-08-15 00:28

半年報 大同每股淨損0.6元

2019-08-15 00:28

趕工潮來了 台泥也受惠

2019-08-15 00:27

正新、建大 Q2獲利攀高

2019-08-14 23:34

遠百 上半年EPS 0.49元

2019-08-14 23:34

興富發 上季配息1元

2019-08-14 23:32

復盛 上季獲利下滑38％

2019-08-14 23:30

中石化上半年每股純益0.34元 新廠投產

2019-08-14 23:29

處分埔心牧場挹注 味全上半年純益增17倍

2019-08-14 23:18

大飲財報 又申請延展

2019-08-14 23:17
看更多

熱門文章

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

郭台銘連八個月買股後暫時停止了 7月未加碼鴻海

2019-08-15 16:44

砍破「7」字頭 瑞銀調降鴻海目標價至67元

2019-08-15 16:52

郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44

公股行庫買盤加持族群 盤面抗震指標　

2019-08-15 19:21

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

美股道瓊狂瀉800點 台股大跌百點收10,327

2019-08-15 13:53

下半年五大族群看好 台股評價相對低向上空間大

2019-08-15 10:16

三大理由支撐 法人：台股急跌是買點

2019-08-15 12:41

郭明錤點名 SA類股鍍金

2019-08-15 14:32

顧立雄：台股相對沉穩 下半年會有另一波資金回流

2019-08-15 16:05

18檔基本面、技術面雙多股出列

2019-08-15 14:32

味全業外進補 上半年獲利創高

2019-08-15 09:37

台股年線失守收跌100.6點 三大法人賣超56.73億

2019-08-15 15:03

美股暴跌 國安基金執祕：台灣基本面仍穩健

2019-08-15 11:27

大飲未申報財報 繼續停止買賣

2019-08-15 20:40

車用LED產值持續成長 億光去年營收躋身全球前十

2019-08-15 14:29

5G題材護身 雍智股價逆勢抗跌

2019-08-15 09:27

被動元件／聚鼎、興勤下半年會更好

2019-08-15 14:32

面板業供過於求 群創友達8月以來遭外資賣超

2019-08-15 18:21

避險情緒濃 黃金近月期貨分批布局

2019-08-15 14:33

天蔥等5家淨值不到股本一半 列全額交割股

2019-08-15 22:19

京元電2利多 外資調高評等、目標價

2019-08-15 14:32

TPK-KY股價開低走高 早盤黑翻紅站穩5日線

2019-08-15 10:34

東陽7月獲利年增逾2成 股價抗跌

2019-08-15 09:21

康控Q2轉盈 下半年有轉機

2019-08-15 14:32

慶半年報 亞泥、嘉泥走揚

2019-08-15 14:33

電池新兵 新盛力9月掛牌

2019-08-15 14:32

新課綱題材發酵 三貝德股價逆勢上攻

2019-08-15 12:34

亞幣觀望 台幣抗跌

2019-08-15 14:45

債券ETF漲不停 買強勢ETF這樣挑

2019-08-15 18:15

獲利、EPS雙創新高 大宇資盤中大漲

2019-08-15 14:32

郭台銘7月停止買進鴻海 持股維持133萬餘張

2019-08-15 16:54

基亞轉虧為盈 盤中大漲9％

2019-08-15 14:32

道瓊暴跌800點 期交所美道瓊期貨夜盤交易量上市來新高

2019-08-15 09:26

國泰投信：台股基本面未如想像中悲觀

2019-08-15 20:54

嘉澤迎接旺季 Q4營運可望攀高峰

2019-08-15 14:32

碩辣椒登興櫃 股價漲

2019-08-15 14:33

嘉澤旺季動能強勁 Q4營運攀高峰

2019-08-15 11:14

亞泥、嘉泥慶半年報行情 股價逆勢上漲

2019-08-15 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top