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半年報與營收表現加持 富邦媒、淘帝-KY股價勁揚

2019-08-14 12:06經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

百貨股受惠半年報效應，加上營收表現加持，今日股價反彈氣勢強勁。淘帝-KY（2929）第2季每股純益3.65元，年增率達48％，激勵股價走揚，今（14）日盤中來到92.9元，漲幅逾4%；富邦媒則受惠普渡進入採買高峰期，繼7月營收續創歷年同期新高，本月營收表現亦可期，盤中股價來到263元，漲幅逾4%。

淘帝-KY第2季稅後淨利3億元、每股稅後純益達3.65元，年增率分別為47.02％、47.77％。

公司表示，隨著TOPBI品牌知名度的提升，不僅帶動旗下共25個經銷商持續擴增TOPBI品牌銷售據點達1615間，尤其在線上銷售更是屢創佳績，第2季線上銷售比重自去年同期的2.92％攀升至8.61％，可以看見線上銷售比重提升亦有助營運成長。

淘帝-KY指出，第2季TOPBI品牌推出融合海洋元素的的夏日海洋、維爾尼亞夢、以及結合公主元素等多款夢幻公主系列等新品，並同步精進生產供應鏈管理效率，目前童裝研發生產至門市銷售最快可縮短至4周，較過去的三個月以上已有明顯優化，可有效滿足經銷商當季熱銷款產品需求，隨著產品結構、生產供應鏈整合效益逐步顯現，推升第2季毛利率、營業利益率分別為39％、24％。

富邦媒表示，第3季營運有食品年度最大盛事中元節的加持，網路購物看準中元普渡商機，推出一系列活動，另外，也提供消費者「大宗採購」管道，不論是住宅社區或公司行號皆可透過專人服務，以更加便捷、流暢的方式大量購買祭祀商品，讓服務再升級。

富邦媒

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