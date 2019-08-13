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先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

受陸閉店影響 特力上半年每股虧0.4元

2019-08-13 11:38經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

特力（2908）公布半年報，上半年稅後淨利受和樂中國一次性大幅閉店及採用 IFRS 16租賃規範影響，較去年同期衰退，使第2季稅後淨損3.82億元，單季每股虧損0.75元；累計上半年稅後淨損2.04億元，每股稅後淨損0.4元，相較去年同期由盈轉虧。

特力表示，上半年出現虧損主要受一口氣認列關閉13家中國門店的損失，這13家門店將在明年上半年之前陸續關閉，但全數在今年第2季完成提列，下半年將不會再有關閉中國門店的損失。

不過就本業來看，特力表示，第2季毛利率達27.6%，年增2.3% ; 而營業利益率也達1.6%，年增0.4% ; 在本業銷貨毛利的上揚提升下，亦帶動了本季營業利益的成長。

整體上半年銷貨毛利及營業利益亦分別較去年同期成長 2.1%及 10.9%。連續兩季本業獲利成長，顯示核心貿易及台灣零售事業獲利持穩且營運動能充足。

特力表示，第2季及上半年本業的表現在營業毛利及營業利益方面均優於去年同期，主要受惠於新商品之高毛利挹注及近期原物料價格之修正，使營業毛利提升，進而帶動營業利益成長，稅後淨利雖受和樂中國一次性大幅閉店及採用IFRS 16 租賃規範影響，較去年同期衰退 ; 但若扣除一次性費用之認列，本業的營運表現不俗。

展望下半年，特力表示，由於北美的總體景氣仍舊暢旺，且下半年逐漸進入到消費購物旺季 ; 而國內下半年的周年慶及雙十一光棍節等活動也將同步展開，消費者對居家用品存在剛性需求，適逢年底傢俱汰換需求旺季，可望維持核心貿易及台灣零售業績成長力道。

特力

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