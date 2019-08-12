禾聯碩上半年EPS 5.92元 每股獲利為家電五雄之冠

2019-08-12 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



智慧家電廠禾聯碩（5283）董事會通過上半年財報，每股純益 (EPS)5.92元，每股獲利表現位居「家電五雄」之冠。

禾聯碩並公告7月合併營收6.7億元，年增31%、月減3%，主要受惠空調旺季帶動；1至7月合併營收35.2億元，年增3%。上半年合併營收28.58億元，年減0.4%，稅後純益4.07億元，年減16%，衰退為前半年多雨及冬季不冷，影響冷氣銷售旺季遞延，及電暖器的銷售表現。

禾聯碩表示，由於正值空調銷售旺季加上受惠於政府實施家電節能補助，自6月15日起兩年內購買符合節能規定的冰箱、冷氣機及除濕機即可申請退還減徵貨物稅稅額，每台最高可退2,000元，及各縣市政府補助3,000元節能家電汰舊換新，每台最高可獲得5,000元補助，因此帶來業績莫大的助力。

禾聯碩強調，營運重視智慧家電的布局，成為業績增長的關鍵；因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品品項快速擴增，已於去年完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，同時亦規劃於高雄投入冰箱生產，目前冰箱生產線建置已陸續完成，將於今年第4季進入試產，未來將再增添營運成長動能。

禾聯碩、天鉞電子及釩創科技日前結盟，攜手打造AppleHomekit智慧家庭。禾聯碩將在年底前推出空調、空氣清淨機、除濕機的Homekit系列產品，成為台灣第一家取得蘋果MFi認證，以及Apple HomeKit合作夥伴的本土家電製造商，並做為拓展東南亞市場的產品線。

三家業者將結合禾聯碩在智慧家電專長、天鉞電在安控大廠的優勢，以及Apple MFI供應鏈WiFi SDK晶片模組供應及方案開發商釩創的資源，宣布智慧居家暨消費性電子產品的台灣團隊成形。