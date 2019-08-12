親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

禾聯碩上半年EPS 5.92元 每股獲利為家電五雄之冠

2019-08-12 19:54經濟日報 記者張義宮╱即時報導

智慧家電禾聯碩（5283）董事會通過上半年財報，每股純益 (EPS)5.92元，每股獲利表現位居「家電五雄」之冠。

禾聯碩並公告7月合併營收6.7億元，年增31%、月減3%，主要受惠空調旺季帶動；1至7月合併營收35.2億元，年增3%。上半年合併營收28.58億元，年減0.4%，稅後純益4.07億元，年減16%，衰退為前半年多雨及冬季不冷，影響冷氣銷售旺季遞延，及電暖器的銷售表現。

禾聯碩表示，由於正值空調銷售旺季加上受惠於政府實施家電節能補助，自6月15日起兩年內購買符合節能規定的冰箱、冷氣機及除濕機即可申請退還減徵貨物稅稅額，每台最高可退2,000元，及各縣市政府補助3,000元節能家電汰舊換新，每台最高可獲得5,000元補助，因此帶來業績莫大的助力。

禾聯碩強調，營運重視智慧家電的布局，成為業績增長的關鍵；因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品品項快速擴增，已於去年完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，同時亦規劃於高雄投入冰箱生產，目前冰箱生產線建置已陸續完成，將於今年第4季進入試產，未來將再增添營運成長動能。

禾聯碩、天鉞電子及釩創科技日前結盟，攜手打造AppleHomekit智慧家庭。禾聯碩將在年底前推出空調、空氣清淨機、除濕機的Homekit系列產品，成為台灣第一家取得蘋果MFi認證，以及Apple HomeKit合作夥伴的本土家電製造商，並做為拓展東南亞市場的產品線。

三家業者將結合禾聯碩在智慧家電專長、天鉞電在安控大廠的優勢，以及Apple MFI供應鏈WiFi SDK晶片模組供應及方案開發商釩創的資源，宣布智慧居家暨消費性電子產品的台灣團隊成形。

智慧家電禾聯碩

相關新聞

和碩、緯穎第2季財報報喜 外資喊升目標價

2019-08-12 19:04

廣達Q3展望偏保守 仁寶及緯創樂觀

2019-08-12 18:55

遊艇製造商東哥第2季EPS 3.23元 年增逾65％

2019-08-12 18:00

富邦金前七月EPS 4.13元 榮登金控獲利雙冠王

2019-08-12 16:59

和泰雙神車發威 上半年賺逾一個股本

2019-08-12 16:51

統一超商營收開紅盤 7月突破223億元大關！

2019-08-12 15:52

陸飲料銷售旺 福貞夏季進補

2019-08-12 14:42

陸單上門 廣華7月營收增2.5%

2019-08-12 14:41

智伸科雙引擎轉熱 Q2獲利增44.9%

2019-08-12 14:41

中菲行上半年獲利大躍進 股價價量齊揚

2019-08-12 12:16

全球刮起茶飲風 日出茶太股價超越85度C

2019-08-12 12:09

餐飲股業績加溫 股價強勢

2019-08-12 10:34

海外授權夥伴營收亮眼 寶齡富錦打強心針

2019-08-11 22:32

第一類接觸／裕日車兩路並進 獲利飆

2019-08-11 22:30

法人觀點／裕日車產品組合 有待提升

2019-08-11 22:28

裕日車總座李振成蓄積能量 倒吃甘蔗

2019-08-11 22:27

泰昇 三引擎助攻

2019-08-11 22:26
看更多

熱門文章

金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴

2019-08-12 12:27

敦南鎖漲停 逾百萬張買單搶不到

2019-08-12 10:31

「碎鏈」受惠股 躍投資新寵

2019-08-11 22:34

面板產業遇逆風 外資持續賣超群創友達

2019-08-12 13:51

短打標的 兩條件挑股

2019-08-11 22:32

三大健身概念股 法人喊買

2019-08-11 21:33

碎鏈受惠股／旺宏、南亞科 旺季加持

2019-08-11 22:34

緯軟 Q2獲利 創新高

2019-08-11 22:23

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39

碎鏈受惠股／華邦電、晶技 買盤進駐

2019-08-11 22:34

亞太電減資逾34% 股價躺平鎖住

2019-08-12 11:26

富邦金前七月EPS 4.13元 榮登金控獲利雙冠王

2019-08-12 16:59

12檔績優股 技術面領先大盤、評價面具優勢

2019-08-12 10:32

12檔站穩季線績優股 法人抱抱

2019-08-12 14:42

全民權證／TPK看俏 兩檔搶鏡

2019-08-11 22:42

國際變數增加 台股短線波動恐擴大

2019-08-11 23:52

十銓第2季每股虧0.83元 股價創上市來新低

2019-08-12 09:51

健身三雄 漲相佳

2019-08-11 22:32

宏達電公布第2季財報 每股稅後虧損2.71元

2019-08-12 15:44

達爾溢價逾3成併購 敦南漲停鎖死

2019-08-12 14:42

碎鏈受惠股／大立光、穩懋 拉貨強勁

2019-08-11 22:34

多空僵持 台股小跌22.13點收10,472

2019-08-12 13:47

逆勢創新高類股 布局優選

2019-08-11 22:32

系統整合廠 業績站高崗

2019-08-11 22:24

績效擊敗大盤 大咖操盤人選股10強

2019-08-12 11:22

全球刮起茶飲風 日出茶太股價超越85度C

2019-08-12 12:09

碎鏈受惠股／台積、日月光 接單火熱

2019-08-11 22:34

和碩、緯穎第2季財報報喜 外資喊升目標價

2019-08-12 19:04

和泰雙神車發威 上半年賺逾一個股本

2019-08-12 16:51

興櫃六尖兵 逆勢強彈

2019-08-11 22:36

第一類接觸／裕日車兩路並進 獲利飆

2019-08-11 22:30

蘋果光加持 和碩Q3樂翻天

2019-08-12 14:41

電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸

2019-08-12 19:29

和碩第2季表現優於預期 股價勁揚逾5%

2019-08-12 11:47

統一超商營收開紅盤 7月突破223億元大關！

2019-08-12 15:52

台勝科第2季獲利減逾4成 股價一度破100元

2019-08-12 10:39

緯穎第2季賺近一個股本 凌巨轉虧為盈

2019-08-11 21:57

海外授權夥伴營收亮眼 寶齡富錦打強心針

2019-08-11 22:32

晶彩科上半年每股純益2.31元 陸訂單挹注

2019-08-11 22:25

資服股強勢 零壹登3年新高 凌群突破20元關卡

2019-08-12 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top