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三思而後「粉」：那些偶像幻滅的成長痛

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

三個月白做了！ 長榮航遭罷工衝擊上季僅賺3,300萬元

2019-08-09 17:32經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

長榮航空第2季財報出爐，受罷工衝擊影響，單季稅後僅賺3,300萬元，年衰退和季衰退幅度都超過九成，每股稅後純益0.01元，換言之幾乎損平，去年長榮航空第2季還賺了19億元，今年第2季等於白做了。

長榮航空財報罷工
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