艾美特第2季財報亮眼 每股純益2.09元

2019-08-08 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



小家電大廠艾美特-KY（1626）第2季財報亮眼，稅後純益2.55億元，每股純益2.09元，相較去年同期的0.38元，成長主因為逐季調整工廠效率，降低生產成本，促成第2季成長幅度顯著。

艾美特董事會承認第2季財報，合併營收39.1億元，毛利20%，營業利益2.88億元，本期獲利及稅後純益均大幅提升，資產負債比率從去年同期72.11%下降至69.97%，股東權益報酬率增加為22.67%，去年同期為-0.84% ，獲利及財務獲得具體的改善。

前半年艾美特合併營收63.29億元，毛利19%，營業利益3.28億元，稅後純益2.98億元，每股純益2.45元。相較去年同期合併營收65.63億元，毛利16%，營業利益3,300萬元，稅後淨損1,000萬元，每股淨損0.0 7元，大有進展。

艾美特董事長史瑞斌表示，第2季的表現，反應自去年開始開源節流和減員增效的綜效，未來持續在工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制是持續努力的方向。

艾美特九江新廠自2014年底投產以來，效益逐漸體現，目前員工超過2,000人，(深圳員工從8,000多人下降至6,000多人)產能已超過500萬台，中國內銷自有品牌的產品已近全數在九江生產，節省可觀的倉儲與運輸費用約占總營收的3%，效益持續增加。

1至7月艾美特營收68.27億元，年減5.2%。去年合併營收106.15億元，稅後淨損1,460萬元，每股淨損0.12元。艾美特強調，今年的營運重視提升毛利率，整體的成本控管顯現，提高獲利是首要目標。