親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

東陽7月合併營收18.34億元 年增3％

2019-08-08 10:00經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

東陽（1319）7月合併營收18.34億元較去年同期成長3%，前七個月自結累計合併營收124.25億元。

東陽AM事業7月自結合併營收 13.27 億元，較去年同期成長9%，前七個月自結累計合併營收91.29億元，較去年同期累計成長6%。強化水性底塗產品及電鍍產品優勢，提高製程良率，維持整體生產順暢度。

東陽OEM事業7月自結合併營收 5.07億元，前七個月自結累計合併營收32.96 億，OEM整體累計營收140.33億元。

東陽三兄弟東陽董事長吳永豐（左起）、副董事長吳永茂，總裁吳永祥。（東陽提供）
東陽三兄弟東陽董事長吳永豐（左起）、副董事長吳永茂，總裁吳永祥。（東陽提供）
分享

營收東陽
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

玉山金 資產規模拚3兆元

2019-08-08 02:59

中信金7月報捷 大賺87億

2019-08-08 02:43

統一中控亮眼 貢獻度贏超商

2019-08-08 02:26

統一 上半年大賺110億

2019-08-08 02:26

神隆 前六月EPS 0.17元

2019-08-08 00:42

豐興 前七月每股賺2.65元

2019-08-08 00:42

卜蜂 上半年獲利增六成

2019-08-08 00:42

鈺齊 7月營收創新高

2019-08-08 00:42

億豐 上半年每股賺6.63元 成長22％

2019-08-08 00:42

上銀 上半年每股賺4.78元

2019-08-07 23:47

台新金7月賺15.79億元 較去年同期大增27.4％

2019-08-07 19:14

三洋電7月營收 月增年增均超過二成

2019-08-07 18:53

福懋 7月營收減0.2%

2019-08-06 23:41

上月業績／華園成長38% 創新高

2019-08-06 23:40

中信金7月大賺87億 原因是...

2019-08-07 23:08

統一上半年每股賺1.94元 年增12.8％

2019-08-07 20:47

再創單月新高紀錄！中信金7月稅後盈餘達87億元

2019-08-07 20:03

中信金7月大賺87億 史上單月次高

2019-08-07 18:43

上銀法說／上銀、大銀股價亮眼

2019-08-07 14:27
看更多

熱門文章

中信金7月大賺87億 原因是...

2019-08-07 23:08

外資8月賣超台股711.2億 買超最愛這一檔

2019-08-07 18:08

7月營收創歷史新高 法人搶進

2019-08-07 19:25

穩懋、台光電等26家 7月營收率先創歷史新高

2019-08-07 11:52

台新金7月賺15.79億元 較去年同期大增27.4％

2019-08-07 19:14

營收創高股 三大法人逆勢搶進

2019-08-08 02:17

MSCI季度調整 台股成分股不變

2019-08-08 08:21

5G概念股 抗震優選

2019-08-08 02:17

環球晶、SUMCO 外資全喊「賣」

2019-08-07 17:46

外資心態偏空 台股短線操作持盈保泰

2019-08-07 16:28

中信金7月報捷 大賺87億

2019-08-08 02:43

台股反彈無功而返收跌8.57點 三大法人賣超183.6億

2019-08-07 15:03

台股ETF 將添生力軍

2019-08-08 01:23

矽晶圓族逆風 外資喊賣

2019-08-08 02:17

台股技術性反彈 5G概念股表現積極

2019-08-07 11:29

面板產能大開 上游材料營運俏

2019-08-07 14:27

彩晶Q2稅後純益3.05億元 國內唯一獲利面板廠

2019-08-07 17:02

再創單月新高紀錄！中信金7月稅後盈餘達87億元

2019-08-07 20:03

中信金7月大賺87億 史上單月次高

2019-08-07 18:43

國巨、華新科7月營收 均較上月成長

2019-08-07 19:19

環球晶下修展望 矽晶圓股走弱

2019-08-07 14:27

玉山金 資產規模拚3兆元

2019-08-08 02:59

原相7月營收登今年新高 Switch銷陸帶旺下半年

2019-08-07 14:27

康舒 Q2純益大增十倍

2019-08-08 00:41

玉晶光 7月營收增49％

2019-08-08 00:41

國巨營收 衝四個月高點

2019-08-07 23:12

聯詠長線旺 二外資升評喊買

2019-08-07 12:12

燿華7月營收20.17億元 歷年同期新高

2019-08-07 16:03

華邦7月營收攀11個月高 旺宏登8個月高

2019-08-07 17:34

台股開高震盪由紅翻黑 終場小跌8點收10,386

2019-08-07 13:41

上月業績快報／旺宏+13％ 華邦+5％

2019-08-08 00:47

統一 上半年大賺110億

2019-08-08 02:26

統一上半年每股賺1.94元 年增12.8％

2019-08-07 20:47

宏碁上半年稅後純益年減三成 將推動展碁上市

2019-08-07 19:20

珍奶全球發燒！六角Q2 EPS倍增至2.65元 單季歷史新高

2019-08-07 17:37

就市論勢／AI供應鏈 市場關注

2019-08-08 01:05

外資連六賣 累計761億

2019-08-08 02:17

彩晶連賺兩季 早盤股價強漲逾6％

2019-08-08 09:13

環球晶Q2獲利下探三季來低點 矽晶圓股走弱

2019-08-07 12:00

雙鴻Q2稅後純益 年增5倍寫紀錄

2019-08-07 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top