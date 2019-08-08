東陽7月合併營收18.34億元 年增3％

2019-08-08 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



東陽（1319）7月合併營收18.34億元較去年同期成長3%，前七個月自結累計合併營收124.25億元。

東陽AM事業7月自結合併營收 13.27 億元，較去年同期成長9%，前七個月自結累計合併營收91.29億元，較去年同期累計成長6%。強化水性底塗產品及電鍍產品優勢，提高製程良率，維持整體生產順暢度。

東陽OEM事業7月自結合併營收 5.07億元，前七個月自結累計合併營收32.96 億，OEM整體累計營收140.33億元。