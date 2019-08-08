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中信金7月報捷 大賺87億

2019-08-08 02:43經濟日報 記者林子桓夏淑賢陳怡慈╱台北報導

七家金控昨（7）日公布7月獲利，中信金7月稅後大賺87.08億元、年增75.7%，創公司成立以來單月次高，若排除一次性獲利，光就本業而言，則是史上單月新高。

中信金無論7月稅後純益、累計前七月稅後純益或每股稅後純益（EPS）均暫居冠軍，超越兆豐金控元大金控則是在元大證券單月獲利成長逾五成帶動下，累計EPS暫居第三。

中信金2014年6月認列日本東京之星銀行廉價購買利益，以168.56億元寫下史上單月獲利新高。今年7月無一次性獲利挹注，仍創單月次高，累計今年前七月稅後純益291.03億元，累計EPS為1.45元。

中信金7月獲利亮眼，主因子公司台灣人壽7月稅後純益46.75億元、創台壽成立單月新高所帶動。台壽7月獲利年增23.86億元，中信金資深副總邱雅玲表示，其中約末一半來自經常性收益，另外一半為股債的處分與評價利益，其中又以處分為大宗。

元大金7月稅後純益25.87億元，較前月大增近六成，主因子公司元大證券在股市量增帶動經紀手續費收入，以及元大證金併入元大證券貢獻股息等利益約1.8億元，使得元大證券7月單月獲利重返雙位數，來到12億元，為今年單月獲利新高。

兆豐金7月自結稅後純益26.93億元，受到核心子公司兆豐銀行7月獲利衰退影響而遜於前月，累計前七月稅後純益180.45億元，累計EPS為1.33元。

上市櫃金控2019年7月獲利 圖／經濟日報提供
上市櫃金控2019年7月獲利 圖／經濟日報提供
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