三洋電7月營收 月增年增均超過二成

2019-08-07 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



天熱業績受益股，家電大廠三洋電（1614）首先報喜。 本報系資料庫 分享 facebook 天熱業績受益股，家電大廠三洋電（1614）首先報喜，7月營收5.75億元，月增24.9%，年增28.2%，主要受惠冷氣大賣；預期聲寶、禾聯碩、東元、大同等的家電營收，7營收均會收紅。

三洋電表示，今年天候晚熱，7月的天氣炎熱，帶動家用冷氣銷售量大增，比去年同期、上個月均有很好的業績表現，加上冰箱、洗衣機也有不錯的營收進帳，是7月營收在年增、月增均有超過20%以上的重要因素。

三洋電指出，1至7月營收32.54億元，年增2%，已經超過去年同期的表現。至於全年的業績是否超過去年，仍要看下半年的營運而定。

針對未來展望，三洋電指出，將朝設計、技術、品質、創新等四大方向加強，除針對消費者使用產品給予的回饋，改進產品設計之外，產品也會符合新效能標準，並以完善的售後服務為目標。

三洋電強調，在冷凍櫃產品方面，有國內首創的低溫、醫療冷凍/冷藏櫃外銷歐、美、日等國，加上有直立式、臥式等多元的產品組合，成為開拓業績的另一利器。

針對泰山廠2.3萬坪泰土地開發案，三洋電指出，依照原先進行，包括商場、購物中心及住宅等多功能並進；至於1.17萬坪的三峽廠區，則要配合泰山工廠辦理變更進度遷廠才會使用。

挹注業外新財源方面，位於高雄岡山的南區倉庫分為兩區，其中A區目前已完工，並作為倉庫、辦公室使用，B區則是已取得某物流業者的承租意向書，預計年底動工，明年交給對方使用，總坪數有4,953坪，將可添增年增三千萬元的業外收益。

租金是三洋電一大收入來源，每年約有超過2億元進帳，包括台中商辦大樓，及樹林、三峽、迴龍、台南的廠房租金，目前負債比約20%。