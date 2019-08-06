親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港85全城大亂鬥：荃灣示威再遭「藍衣黑幫」殺傷

一芳總部發聲明：品牌不涉政治 為偶發事件驚擾社會道歉

開動率提高 台塑四寶7月營收1,266億元月增4.3%

2019-08-06 14:06經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

台塑集團總裁王文淵。本報系資料庫
台塑集團總裁王文淵。本報系資料庫
分享
「台塑四寶」今（6）日公布7月營收，除了台塑以外，南亞、台化都因為歲修高峰告一段落、開動率增加，7月營收比6月彈升，整體四大公司7月合計營收1,266億元，雖然比去年同期衰退12.6%，但比起6月彈升4.3%。

台塑7月營收175.11億元，年減10.2%，也比6月減少4.6% ，為台塑四寶中，唯一7月營收比6月滑落的公司。主要受到全球景氣成長趨緩及中美貿易戰影響，包括液鹼、PE及AN等產品7月價格都比6月下跌，幅度介於5%至14%；另外台塑林園PP（聚丙烯）廠7月歲修，也使產銷量減少。

南亞7月營收245.63億元，年減13.6%，但比6月成長11.7%。主要因為南亞麥寮EG-2廠定檢完成、EG-4廠計畫性停車後已恢復生產，而德州EG廠檢修完成後也已恢復外售，使EG整體銷售量較上月增加，南亞7月比6月銷售量差增加30.6億元；惟南亞主力產品EG（乙二醇）價格持續低迷，銷售價差減少4.9億元。

台化7月營收274.57億元，雖較去年同期衰退19.9%，但比6月增加6.5%。同樣因為台化有多個廠歲修結束，7月開動率增加，對照比6月量差增加16.76億元，售價差則小增0.06億元。

台塑化7月營收570.66億元，年減9%，比6月增加3.1%。受惠國際油價回升，台塑化7月量、價齊揚，7月比6月銷售量差增加5.1億元，銷售價差更增加12.1億元。

展望下半年，台化副董事長洪福源日前傳神形容「第3季旺季還是在，但今年不是很熱的旺季。」

由於全球經濟成長力道減緩，兩大經濟支柱房市、車市景氣都比去年差。市場消費信心不足，使包括化工、電子材料、聚酯等產品營收不如預期，利差也縮小，各類產品獲利下滑。

不過「台塑四寶」透過交叉持股及轉投資，第3季合計將有高達216億元的現金股息入帳，吞下獲利大補丸，可望支撐四寶第3季獲利。

台塑化營收
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

智伸科報捷 大紅燈籠高掛

2019-08-06 14:37

王品喊衝 多品牌齊發

2019-08-05 23:54

台紙 併購效益發威

2019-08-05 23:53

中鋼Q4盤價 將貼近市場

2019-08-05 23:52

上月業績快報／特力+9%

2019-08-05 23:51

岱宇醫療設備 攻歐中東

2019-08-05 23:47

慧洋前7月每股稅前2.28元 年增7成7

2019-08-05 21:20

統一超上半年每股賺5.29元 創歷年同期次高

2019-08-05 19:03

智伸科7月營收4.32億元、年增21.83％ 創歷史新高

2019-08-05 17:08

中航、裕民、慧洋 邁步抗跌

2019-08-05 14:36

劍麟Q2 EPS 2.22元、年增23% 飆漲停

2019-08-05 14:36

聚陽越南廠火警恐墊高成本 外資下修目標價

2019-08-05 12:36

特力將關大陸13家店 庫藏股護股價

2019-08-05 12:35

業外收益助攻 味全股價彈升

2019-08-05 10:38
看更多

熱門文章

美股道瓊狂瀉767點 台股早盤重挫逾230點摜破年線

2019-08-06 09:10

新台幣大貶美元走強 哪些公司撿到槍

2019-08-05 19:37

外資大逃殺 三天賣台股500億

2019-08-05 23:57

國巨、創意 外資喊減碼

2019-08-05 23:59

5G概念股 力抗空頭

2019-08-05 23:59

鴻海連五紅 創同期新高

2019-08-06 00:12

不畏貿易戰 5G概念股力抗空頭抗震

2019-08-05 19:35

亞幣走貶 台股留意外資動向

2019-08-05 18:24

富邦VIX飆漲爆出62萬張大量 創紀錄

2019-08-06 11:19

貿易戰受惠 PA族群7月業績報佳音

2019-08-06 11:30

外資三天賣超台股509.99億 市值蒸發逾1.2兆

2019-08-05 17:06

低接買盤湧現、三王黑翻紅力撐 台股跌28點收10,394

2019-08-06 13:48

GIS 上季獲利飆增63%

2019-08-05 23:41

台股破年線 顧立雄：投資人觀望量縮 外資淨匯出

2019-08-05 16:38

用力抗空襲 快聚焦兩大防護罩產業

2019-08-05 19:47

大立光驚艷 7月營收增34%

2019-08-06 00:14

大立光7月營收54.73億元 月增34％

2019-08-05 15:34

統一超上半年 賺半個股本

2019-08-06 00:13

穩懋7月營收創新高 月增12.8％

2019-08-05 15:36

貿易戰延燒匯率戰 鴻海市值跌破兆元鴻家軍慘綠

2019-08-06 09:59

統一超上半年每股賺5.29元 創歷年同期次高

2019-08-05 19:03

王品喊衝 多品牌齊發

2019-08-05 23:54

台光電、聯茂 營收攻頂

2019-08-05 23:39

大立光7月合併營收54.73億、月增34% 估8月會更好

2019-08-05 15:38

驚人！四原因帶動富邦VIX爆出87萬張歷史巨量

2019-08-06 14:00

元大臺灣ESG永續ETF 募集

2019-08-05 23:59

中鋼Q4盤價 將貼近市場

2019-08-05 23:52

環球晶、聯發科 四檔靚

2019-08-06 00:03

Fed降息 蔡明興：富邦人壽保單9月可能第三次降息

2019-08-06 10:40

旺宏、台郡 選逾三個月

2019-08-06 00:03

智擎胰臟藥營收 穩步成長

2019-08-05 23:47

GIS攻屏下指紋辨識 搶蘋單

2019-08-05 23:40

台紙 併購效益發威

2019-08-05 23:53

穩懋7月營收締新猷 產能將滿載

2019-08-05 23:39

立積 打入華為供應鏈

2019-08-05 22:06

大立光6日除息 外資賣壓大減

2019-08-06 00:09

銘旺實止血 撤出大馬

2019-08-05 23:54

南亞科7月營收增12% DRAM將回溫

2019-08-05 22:07

慧洋前7月每股稅前2.28元 年增7成7

2019-08-05 21:20

大盤走跌 中華電早盤股價下挫0.93%

2019-08-06 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top