開動率提高 台塑四寶7月營收1,266億元月增4.3%

2019-08-06 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團總裁王文淵。本報系資料庫 分享 facebook 「台塑四寶」今（6）日公布7月營收，除了台塑以外，南亞、台化都因為歲修高峰告一段落、開動率增加，7月營收比6月彈升，整體四大公司7月合計營收1,266億元，雖然比去年同期衰退12.6%，但比起6月彈升4.3%。

台塑7月營收175.11億元，年減10.2%，也比6月減少4.6% ，為台塑四寶中，唯一7月營收比6月滑落的公司。主要受到全球景氣成長趨緩及中美貿易戰影響，包括液鹼、PE及AN等產品7月價格都比6月下跌，幅度介於5%至14%；另外台塑林園PP（聚丙烯）廠7月歲修，也使產銷量減少。

南亞7月營收245.63億元，年減13.6%，但比6月成長11.7%。主要因為南亞麥寮EG-2廠定檢完成、EG-4廠計畫性停車後已恢復生產，而德州EG廠檢修完成後也已恢復外售，使EG整體銷售量較上月增加，南亞7月比6月銷售量差增加30.6億元；惟南亞主力產品EG（乙二醇）價格持續低迷，銷售價差減少4.9億元。

台化7月營收274.57億元，雖較去年同期衰退19.9%，但比6月增加6.5%。同樣因為台化有多個廠歲修結束，7月開動率增加，對照比6月量差增加16.76億元，售價差則小增0.06億元。

台塑化7月營收570.66億元，年減9%，比6月增加3.1%。受惠國際油價回升，台塑化7月量、價齊揚，7月比6月銷售量差增加5.1億元，銷售價差更增加12.1億元。

展望下半年，台化副董事長洪福源日前傳神形容「第3季旺季還是在，但今年不是很熱的旺季。」

由於全球經濟成長力道減緩，兩大經濟支柱房市、車市景氣都比去年差。市場消費信心不足，使包括化工、電子材料、聚酯等產品營收不如預期，利差也縮小，各類產品獲利下滑。

不過「台塑四寶」透過交叉持股及轉投資，第3季合計將有高達216億元的現金股息入帳，吞下獲利大補丸，可望支撐四寶第3季獲利。