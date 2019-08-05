慧洋7月營收11.81億 年增1.8％

2019-08-05 21:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



慧洋（2637）5日公告2019年7月合併營收約11.81億元，以功能性貨幣計，則較去年同期成長1.8%。慧洋同步公告自結7月單月稅前盈餘為6367萬元，以功能性貨幣計，自結每股稅前盈餘為0.1元。

慧洋累計2019前七月合併營收為80.19億元，自結稅前淨利為新台幣14.48億元，以功能性貨幣美元計算，分別較去年同期增加5.3%與69.7%，自結每股稅前盈餘則為2.28元。

慧洋表示，7月由於巴西礦場復工以及南美糧食貿易量走升，使BDI(波羅的海乾散貨指數)在BCI(海岬型)以及BPI(巴拿馬極限型)的帶動下有明顯的漲勢，整體散裝航運業擺脫年初的谷底逐步回穩，讓慧洋今年下半年的換約幅度有向上修正的空間，全年營運可期。

在船隊佈局上，慧洋於7月中旬公告出售船舶一艘，預計處分利益約為46萬美元，並預計於今年底交付給買家。公司指出，由於壓艙水處理法規即將於今年9月正式上線，可望加速市場對老舊船舶的處分進度，而慧洋累計2019年已處分二艘老舊船；此外，7月底公司亦如期交付Handy新船一艘，第四季預計再有兩艘新船加入船隊，在整體汰舊換新規劃下，不僅可維持集團船隊競爭力，同時也有效挹注公司現金流。

展望2019下半年，慧洋則仍維持樂觀看法，近期波羅的海乾散貨指數(BDI)雖呈現漲多拉回走勢，然與上半年相比已明顯回升，再接下來的第4季進入北半球穀物收成旺季，有助於市場對巴拿馬型的運輸需求，可望帶動新一波營運高峰。