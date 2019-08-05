親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

中元普渡刷台新卡可省1,100元 網購享20%回饋

2019-08-05 11:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

為服務民眾採購祭拜供品的需要，台新銀行5日表示，特別從量販、超市、超商、網購等通路，精選合作夥伴舉辦刷卡消費滿額贈活動，讓卡友在量販通路最多可省下1,100元，網購通路最高享20%回饋，卡友中元採購可以輕鬆Buy拿回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，中元節是台灣民間重要節日，民眾以虔敬的心準備供品進行普渡，充分體現慎終追遠、慈悲良善的美德。

台新銀行因應不同的採購型態，精選通路共同合作推出刷卡消費滿額贈活動，喜愛至量販店享受推車採購樂趣的卡友，本(8)月21日前至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿5,000元可獲送現金抵用券150元、單筆滿1萬元則是送200元、單筆滿2.5萬元則可獲送750元，特別是現金抵用券可跨門檻累贈，最高可獲送1,100元。

對於習慣至鄰近超市小量採買的卡友，本月22日前到全聯使用PX Pay綁定台新卡消費，首次綁定支付單筆500元即可獲送500點福利點，天天生鮮單筆600元送600點福利點。

每天向超商報到的卡友，本月27日前至全家使用My FamiPay首綁台新卡，不限金額刷卡消費即可獲贈50元全家店內購物金，消費滿額還有機會抽中萬元刷卡金。

熱愛網購的卡友，本月13日至20日在momo購物網刷指定台新信用卡最高回饋3,000元。

本月底前在PChome購物網刷@GoGo卡則可享最高20%回饋，透過網購可不需在大熱天外出採購搬貨就快速完成採買，這對公司行號的團購，更顯便利。

台新刷卡網購
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

六福擁四利多 拚轉盈

2019-08-04 22:33

晶華 Q4有望逆勢成長

2019-08-04 22:32

勤美大陸新廠 明年投產

2019-08-04 22:32

華新電纜事業 兩大突破

2019-08-04 22:29

全國電7月業績 看增二位數

2019-08-04 22:29

熱門文章

郭台銘親筆信感謝 老虎軍團宣布連署挺郭選總統暫停

2019-08-04 20:21

台視主播何庭歡 接任韓國瑜競選團隊發言人

2019-08-04 13:09

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

私菸案風暴 國防部準備接收國安特勤「回軍」將領

2019-08-04 17:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top