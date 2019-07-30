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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

裕日車增資「金雞母」廣州風神 投審會准了

2019-07-30 16:04經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

裕日車（2227）針對中國布局汰弱留強，決定出售業務重疊、獲利不佳的子公司股權，並將處分價金全數轉增資「金雞母」廣州風神汽車，投審會今（30）日審查核准。

投審會今日召開委員會議，會中核准6件重大投資案，包括裕隆日產汽車股份有限公司申請以4,396萬2,000美元間接增資廣州風神汽車有限公司，從事經營汽車零部件及配件製造等業務。

僑外投資部份，盧森堡商綠島再生能源股份有限公司申請匯入11億732萬元，增資寶島陽光再生能源股份有限公司，從事發電、輸電、配電機械製造業等業務。

英商 GRP II TAIWAN UK LIMITED 申請匯入14億6,923萬6,268元，增資兆洋股份有限公司，從事太陽能發電及能源銷售等業務。

此外，丹麥商CI II CHANGFANG K/S及丹麥商CI IIICHANGFANG K/S合計申請匯入8億4,180萬元，增資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，從事發電業等業務。

陸資來台投資方面，陸商廈門金達威投資有限公司申請匯入1億8,000萬元，認購國內事業依洛國際開發股份有限公司增資股份750萬股，實行後持股27%，從事服飾設計業等業務。

至於對外投資，宏全國際股份有限公司申請匯出約1億美元，間接增資英屬開曼群島宏全中國控股股份有限公司HON CHUAN（CHINA）HOLDINGS CO. ,LTD，實行後持股96.47％，從事投資業。

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