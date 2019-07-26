瓦城旗下大心攜手蜷尾家 推三口味霜淇淋添人氣

2019-07-26 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



瓦城（2729）旗下新泰式麵食品牌「大心」今（26）日與台南知名冰品品牌「蜷尾家」舉辦記者會，宣布聯名推出三種夏季限定口味。

瓦城董事長徐承義表示，大心除了提供多元的麵食組合外，飯後招牌的黑火山芝麻霜淇淋一直是品牌代表性的元素，其口味口感都擁有獨特記憶點，鎖定夏日冰品與暑假快食商機，推出聯名冰品，可望增添暑假營收動能。

徐承義表示，大心創新麵與冰的冰火美味方程式深獲年輕市場青睞，是品牌創立5年內展店30餘家的成功祕訣。這次跟同樣重視霜淇淋品質的蜷尾家合作，要讓大家在夏天吃碗酸辣開胃的泰式湯麵後，再來一支冰涼霜淇淋。

除了滿足台灣消費族群的嚐鮮心理，也預期聯名冰品推出跨店串聯集點活動將帶動消費力，包括提升消費者回購意願和點用頻率

蜷尾家創辦人李豫表示，此次以台灣在地美味為出發點，研發出3種夏季限定口味，其中荔枝鳳梨運用台灣水果王國的優勢，以當季最新鮮香甜的鳳梨、荔枝，打造酸甜口感；花生牛奶則以產自嘉南平原的鬆綿花生仁，融合牛奶冰淇淋，口感香濃綿密，而坪林包種茶所用茶葉源自北部坪林高海拔山區，品嚐時有清香的回甘韻味。