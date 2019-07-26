中租 上半年EPS 5.74元

2019-07-26 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



中租控股昨（25）日公布自結上半年獲利，累計上半年合併稅後純益76.2億元，累計每股稅後純益（EPS）為5.74元，賺逾半個股本，續創新高。

中租控股自結6月單月稅後純益13.4億元，單月獲利和累計上半年與EPS同創歷史新高。就成長幅度來看，中租控股6月單月獲利較去年同月成長21%，比前月成長9%，累計上半年稅後純益則比去年同期成長15%。

中租控股表示，6月創單月獲利新高、成長亮眼，主因台灣、中國大陸、東協三大市場均持續成長，收入增加，且當月中國大陸地區業外認列部分稅務利益，因而拉高獲利，也使得大陸市場的上半年獲利成長幅度，高於台灣與東協地區。

若以單季來看，中租控股第2季合併稅後純益較第1季成長13%，與合併營收季增13%相當，其中，中國大陸及台灣市場的新增撥款，均顯著較第1季增加，業務動能暢旺，加上整體資產品質穩健，因此累計合併獲利續創新高。

中租控股2018年全年賺逾一個股本，累計全年稅後純益133.7億元，EPS10.37元。今年股東會通過去年盈餘分派每股股利4.5元，其中現金股息每股4.2元，股票股利每股0.3元，即將在31日進行除權息交易，除權息基準日為8月6日，現金股息發放日則落在8月30日。