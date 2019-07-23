貿易戰受惠贏家！廣越四度上修今年營收成長目標

2019-07-23 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



廣越總經理吳朝筆。 記者曾仁凱／攝影 分享 facebook 羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（23）日舉行小型法說會，總經理吳朝筆表示，這波美中貿易戰，廣越不但未受影響、反而受惠。吳朝筆第四度上修公司今年營收成長目標，要比去年增長兩成。

在此之前，廣越從今年初預估今年營收要比去年成長7%，之後一路上調到7~10%、10~15%，5月法說會時提出的成長目標為15%，今日則是再度上修。

如果以廣越去年營收132.8億元換算，今年營收上看160億元。原本廣越設定2022年要挑戰年營收200億元的目標也往前挪，2021年就有機會提前達陣。

吳朝筆今日表示，這波美中貿易戰，廣越不但未受影響、反而受惠。廣越早在20年前就已經前進越南設廠，另外在中東約旦、羅馬尼亞也都有擴廠計畫正在進行，可以滿足客戶的全球調度。

而在需求面，廣越目前為全球最大的運動品牌羽絨外套代工廠，主要客戶包括愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）等，過去這些運動品牌商以鞋類產品為頭號重點，但近年成長重心轉往服飾，尤其是戶外服飾類，對於廣越下單增多。