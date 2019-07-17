華紙明除息 今股價暴量攻頂站回票面價

2019-07-17 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



華紙（1905）18日將進行除息交易，每股將發放現金股利0.35元，趕在除息前夕，華紙今（17）日股價暴量上攻，在大單敲進下，不僅成交量擴增至昨日10倍量，股價也一舉攻頂，來到10.85元，成功站回票面價，並創下一年來新高價。

同集團的永豐餘也在昨日除息，不過，除息前一周，股價已率先發動攻勢，除息後表現疲弱，呈現貼息走勢。

華紙在限塑政策下，近期成為關注焦點。公司去年推出的紙吸管出貨量大幅成長，上月出貨量已突破2,000萬支，本月在飲料旺季需求下上看3,000萬支，今年內外銷出貨量要拚5億支。

今年下半年更將推出手搖飲的封膜及冷飲杯，取代塑料，其中手搖飲封膜可望在下月推出，全力搶攻環保趨勢下的新商機。

華紙近來積極進行產業轉型，受數位化浪潮影響，一般紙需求減少，因此華紙由書寫閱讀用紙轉型為發展特殊化、機能化的紙漿纖維應用，並跨足到食、衣、住、行等領域供應國際市場。華紙表示，因應全球環保趨勢，將持續推出創新產品，將纖維透過特殊技術發展出新式紙張。

華紙表示，以去年推出的無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」及包覆食物的食安紙等為例，這些因應永續環保、食品安全而生的產品，不同於一般的紙容器，回收時皆可直接丟入紙類回收區，進入一般的回收系統，滿足市場對環保的需求。