神車熱銷 和泰車6月營收年增8.94％

2019-07-10 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



6月整體車市不如去年，影響車廠營收。大量新車出籠的和泰車（2207）最突出，單月營收178.34億元年增8.94%。

至於和泰車6月營收成長8.94%，上半年977.76億元，年增4.17%，裕日車單月27.60億元年減8.98%，今年上半年158.77億元，年減3.4%。中華車單月27.62億元，年減6.2%，上半年營收170億元，衰退10.26%。除此之外，三陽仰賴機車銷售市占率拉升，單月營收衰退1.47%，上半年營收則是2.74%的成長。

和泰車今年第2季起表現強勢，主要是兩款神車銷售強勁，Altis與RAV4在市場上幾乎沒有對手，帶動和泰車的銷售。不過RAV4 上個月船期較遲，近千台車未交，影響6月的表現，預計將可遞延到7月的營收。但即使如此，和泰車的6月營收仍然逆勢成長，主要是豪華車品牌LEXUS 的UX與NX兩款車熱銷，LEXUS為豪華車品牌單價又高，是6月營收成長的重要關鍵。

市場上主要車廠大致只有和泰車的營收與銷售表現最突出，主要是今年的車市仍較去年呈衰退的局面，整體買氣不如去年。和泰車又強推新車，大量吸納車市買氣，影響到其他品牌的銷售。不過裕日車在新車KICKS上市之後，買氣一直未見減弱，有效帶動品牌的銷售，雖然營收仍然衰退，卻是優於大盤。

車廠指出，5月進入夏季競賽後，各家車廠陸續釋出更優惠的銷售條件，也大量配車到經銷商，因此5月的業績普遍高於6月。但實際銷售，6月的表現仍然優於5月，進入7月更是上半年的決戰，預計銷售與營收都可望進一步成長。