王品6月營收13.6億元 年增3.24%

2019-07-10 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



王品（2727）公佈6月營收13.6億元，年增3.2%，累計上半年合併營收82.3億元，較去年同期增長1.3%。其中，台灣事業群營收達8.2億元，年增8.3%，寫下近四年同期新高。

王品表示：今年上半年營收，有五個月保持正成長趨勢，僅4月不如去年，主因是去年舉辦「25周年慶」，營收基期高，今年回歸品牌價值，不舉行大幅度折扣，營收數字仍能穩定成長。尤其，台灣事業群在6月重回8億元大關，創下4年來6月最佳營收。

王品強調，集團在多角化發展過程中，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱留強，希望達到最佳經營配置。除了傳統異國料理，王品台灣近年來逐步跨足泛中餐系列，推出「莆田」（閩菜）、「沐越」（法式越菜）、「青花驕」（麻辣鍋）、「Su/food」（地中海輕食、早午餐）、「丰禾日麗」（台菜）等多樣化餐廳。

至於大陸事業群則鎖定三大品類西餐、日料、中餐發展。日料開出「舞漁」、「北島鮨鮮」、「海狸家」，在不同的價格帶布局有成。川菜則主打經典和創意小吃的餐酒館「就是川」，在上海逐漸站穩腳步，在進一步確立商模後，也將會向大陸其他城市展店。

王品台灣6月兩大新品「青花驕」和「原燒O-NiKU」，夾著超高人氣，回到起家厝台中，以麻辣鍋、燒肉主題餐廳，聯手進入公益路新商圈。展望7、8月，暑假、父親節、七夕情人節聚餐商機，可望有旺季需求。