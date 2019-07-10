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豐泰挾業績衝鋒漲逾4% 鈺齊-KY除息早盤填近七成

2019-07-10 12:38經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

製鞋股豐泰（9910）、寶成、鈺齊-KY今（10）日盤中皆有買盤著墨，其中，豐泰挾著業績題材，價量具揚，盤中來到252.5元，漲幅4.5%。

寶成自周一除息以來，股價走勢溫吞，不過，今日買盤發動攻勢，推升寶成盤中來到38.5元，漲幅逾2%，盤中填息幅度達六成，鈺齊-KY今日進行除息交易，盤中來到73.5元，漲幅3.5%，首日填息幅度即近七成。

豐泰6月公告合併營收64.66億元，年增9.48%，月增11.10%，包括6月營收、第2季營收和上半年營收皆創歷史新高，吸引買盤青睞，公司表示，6月營收創高主要受惠產品組合和匯率因素。

法人表示，豐泰為因應NIKE訂單需求，每年皆維持10%產能擴充，越南產能比重高不會大幅擴產，未來產能擴充將著重於印度、印尼，新廠皆於明年開始投產，中國占比將逐漸降至個位數。

鈺齊-KY公告6月合併營收13.84億元，創單月營收歷史新高，月增17.28％，年增27.26%，符合公司先前對6、7月均屬秋冬季鞋款的出貨高峰預期。

另外，鈺齊-KY第2季及上半年營收分別達到33.54億元及59.32億元，較去年同期分別增加27.93%及23.98%，創集團單月、單季及上半年的營收新高紀錄，顯示規模經濟效果顯著提升。

展望下半年，鈺齊-KY表示，基於運動休閒產業趨勢明朗樂觀，公司將依循近年規劃節奏策略，持續擴增集團營運規模。

在產能擘建規劃有成及新品牌新鞋款陸續有效開發之下，再加上新、舊品牌客戶下單力道積極飽滿，各廠區產能稼動率可望續持高檔水準，集團整體營運動能充沛可期，整體來看，下半年將可更優於上半年。

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