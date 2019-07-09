達邁6月營收年減逾三成 市場能見度低

2019-07-09 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



達邁（3645）今日公告6月營收1.41億元，較去年同期大幅衰退逾三成，達邁說明，因市場不確定因素干擾整體能見度低。

達邁提到，下游客戶因外在不確定因素影響，半年度庫存部位建立不會高，加上5月營收相較前4月稍高，且因目前市場能見度也較低，短期上游材料會波動性大一些。

達邁累計今年前六月營收約為8.97億元，年衰退21.8%。