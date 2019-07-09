親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

隆達6月營收8.45億元 創五個月新高

2019-07-09 18:19經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

LED廠隆達（3698）6月營收8.45億元，月增15.1%，為5個月新高。

隆達6月營收8.45億元，月增15.1%、年減 7.02%，累計今年1至6月營收45.6億元，年減18.94％。隆達表示6月營收成長，是因為之前承接的路燈案件完工入帳，第二季營收較首季成長，是因為相對第一季來到旺季。法人指出，目前隆達產能滿載，展望下半年獲利看俏。

營收隆達
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

瑞智-5.1% 銷售目標不變

2019-07-08 23:47

力達-40% 需求疲弱

2019-07-08 23:47

美喆+29% 營運升溫

2019-07-08 23:47

元大金 落實永續發展

2019-07-08 23:47

統一超打聯名牌 猛攻暑假

2019-07-08 23:45

喬山6月營收 同期新高

2019-07-08 23:44

廣越 上半年業績增54%

2019-07-08 23:43

鋼價加速反彈 中鋼、豐興利多

2019-07-08 23:43

新鋼：Q3市場供需平穩

2019-07-08 23:43

正隆處分陸廠 賺9,300萬

2019-07-08 23:43

榮成 前六月盈餘減九成

2019-07-08 23:43

萬年清、日友 上半年旺

2019-07-08 23:40

台鋼集團久陽榮剛上半年創佳績 營收均年增1成

2019-07-08 21:49

廣越上半年營收年增54.84％ 主力客戶將擴大下單

2019-07-08 20:54

外資上週賣超54億 長榮航空排名第3

2019-07-08 19:54

閎暉6月營收1.64億元 月減8.8％

2019-07-08 19:15

瑞智6月合併營收18.6億元 月減5.1％

2019-07-08 18:43

華邦電6月營收40.95億 月增2.04％

2019-07-08 17:29

廣越上半年營收 年增逾5成

2019-07-08 14:43
看更多

熱門文章

32檔ETF將除息 最高殖利率近5%

2019-07-08 22:05

台股5,000億股息活水 來了

2019-07-09 00:30

技術者們 KD使用方式跟你想像大不同

2019-07-08 20:11

華邦第2季營收增逾10％ 旺宏增24.05％

2019-07-08 20:25

PA迎旺季 法人估下半年成長力道強

2019-07-09 15:21

ETF除息大戲 下周登場

2019-07-08 23:46

台積電今年Q1現金股利2元 9月19日除息

2019-07-09 14:35

生技族群 買盤點火

2019-07-08 23:47

營收創高族群 盤面焦點

2019-07-09 00:29

旺宏 Q2業績增逾二成

2019-07-08 23:43

台股守住季線 投資人留意過度追價風險

2019-07-09 14:52

玉晶光 6月營收增22%

2019-07-08 23:41

訊連臉部辨識 技術排名領先

2019-07-08 23:43

燿華績優 創同期新高

2019-07-08 23:41

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 10:55

英業達+16% 受惠NB急單

2019-07-08 23:47

台郡子公司減資 調整架構開拓美國市場

2019-07-08 21:30

超微推新處理器 群聯樂

2019-07-08 23:43

2020年Micro LED應用放量 聚積下半年進入試產

2019-07-09 12:14

蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌

2019-07-09 10:40

鋼價加速反彈 中鋼、豐興利多

2019-07-08 23:43

喬山帶隊衝 生技大軍勇猛

2019-07-09 14:38

法人押寶 大立光站上4,000

2019-07-09 00:29

研華 營收創兩個新高

2019-07-08 23:40

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 12:45

日盛證App 當沖好幫手

2019-07-08 23:47

瑞儀、達運 Q3營運將升溫

2019-07-08 23:41

生技非藥族群業績添材火 股價勁揚

2019-07-09 12:26

矽創攀頂 宏觀+0.4%

2019-07-08 23:48

元大金 落實永續發展

2019-07-08 23:47

致伸、良維 四檔活力旺

2019-07-08 23:51

廣越上半年營收年增54.84％ 主力客戶將擴大下單

2019-07-08 20:54

台表科、全新 認購熱

2019-07-08 23:50

美時高層換血 掀慶祝行情

2019-07-09 14:38

蘋概三王乏力、權值股疲弱 台股跌48點收10,702

2019-07-09 13:49

力達-40% 需求疲弱

2019-07-08 23:47

台鋼集團久陽榮剛上半年創佳績 營收均年增1成

2019-07-08 21:49

喬山6月營收 同期新高

2019-07-08 23:44

聯發科、神盾 押長天期

2019-07-08 23:51

國巨基本面惡化 美系外資維持減碼評等

2019-07-09 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top