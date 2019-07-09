隆達6月營收8.45億元 創五個月新高

2019-07-09 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



LED廠隆達（3698）6月營收8.45億元，月增15.1%，為5個月新高。

隆達6月營收8.45億元，月增15.1%、年減 7.02%，累計今年1至6月營收45.6億元，年減18.94％。隆達表示6月營收成長，是因為之前承接的路燈案件完工入帳，第二季營收較首季成長，是因為相對第一季來到旺季。法人指出，目前隆達產能滿載，展望下半年獲利看俏。