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聖暉6月營收12.08億元 月減8.6%

2019-07-09 17:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

無塵室機電工程廠商聖暉（5536）今（9）日公布6月營收為12.08億元，較上個月略減8.6%，較去年同期減少42.8%。聖暉表示，公司營收主要是根據專案進度比例認列，和去年同期相比營收衰退主要是設備類客戶訂單有遞延現象，因此導致上半年營收較去年同期下滑，此外在工程的部份去年因為大型工案客戶趕工，使得去年6月營收增加至21億，但該狀況係屬特例。

以近期月營收來看，也維持在10億以上的營收水平，表現相對穩健。展望下半年，有相對穩定獲利的「民生產業項目陸續啟動」、「鮭魚返鄉的台商建廠需求」，以及「5G商機」等議題，對聖暉未來成長動能皆有助益。

受到中美貿易戰的不確定性影響，許多在中國設廠的企業皆放緩擴廠腳步，有鑑於此，聖暉便調整業務戰略布局，以2019年第1季營收比重來看，台灣佔比51%，而中國大陸營收佔公司整體營運比重46%，較上一季（2018年第4季）的台灣42%、中國大陸53%營收比重略微調整。

而且，由於中國市場以電子組裝廠客戶為大宗，大型工案因貿易戰進度延後。反而毛利較高的小型工案逆勢增加，因此帶動今年第1季毛利率提高至21.3%，優於去年第4季的16.9%；多元產業接單模式，也讓聖暉營收不至於受貿易戰產生太大的影響。

聖暉表示，以新接訂單來說，除了爭取到壽險業者在台北市信義區的商辦大樓機電工程外，另一重要訂單則是台商將生產基地轉移回台灣或東南亞的相關商機。另外，在越南、東南亞等地，如印尼淡路島也已接獲億元以上訂單，因此，跨足不同領域的多元接單，不僅能避險抗震，更能讓聖暉穩定發展。

聖暉也透過本身創新技術及特殊工法提供業主更多選擇，包括子公司朋億及孫公司冠禮的濕製程清洗設備、高潔淨度化學供應、剝離廢液再生系統與廢銅液回收系統及製程工程服務等，能有效降低客戶成本，打破大型營造廠以統包方式搶食機電工程市場的競爭，創造屬於聖暉的藍海市場。

營收聖暉
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