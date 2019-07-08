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廣越上半年營收年增逾5成 明年運動品牌客戶可望爆發

2019-07-08 14:26經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

廣越公告6月份合併營收18.69億元，再創歷年6月同期新高，月成長36.14%，年成長31.48%，累計上半年營收63.58億元，較去年同期成長54.84%。廣越表示，成長動能除併購效益逐漸發酵外，前四大客戶Patagonia、Adidas、The North Face及Nike亦隨著旺季的到來，使接單逐漸暢旺，使得廣越已經連續23個月創下各該月營收同期新高紀錄。

廣越第二季營收39.9億元，年增率35.8%，季增率68.6%。廣越今年第一季淡季較去年同期虧損減半，表現優於市場預期，第二季在訂單加溫下，法人估，單季每股稅後純益上看3元。

法人表示，廣越今年以客戶Patagonia 訂單最為強勁，明年則以運動品牌客戶爆發力最為可觀。主要是運動品牌商過去以鞋類產品銷售成長性較佳，但近年成長趨緩，因此計畫將重心轉往服飾，尤其是戶外服飾類，其中又以平織服飾需求最為強勁，使得以平織見長的廣越受惠甚深。為搶廣越明年平織產能，品牌商紛紛加價搶進，據悉，Adidas明年工繳上漲35%，Nike 甚至超過35%，換算為ASP貢獻可望提升7-9%。

廣越表示，羽絨服暨戶外休閒服飾傳統旺季6月到來，緊接著7、8、9月旺季業績均可望陸續創下歷史新高

，而因應訂單成長，廣越明年產能將擴充10%，主要以越南前江廠、隆安廠以及中國嘉興廠為主。此外，羅馬尼亞、中東約旦、越南金漢也有擴產計畫，公司也評估到印尼設廠。

廣越營收
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