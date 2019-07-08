罷工風暴！長榮航市值縮水35.3億 每位投資人損失750元

2019-07-08 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空勞資雙方昨天簽署團體協約，罷工宣告落幕。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 長榮航空經歷長達17天的罷工風暴，這場風暴殺傷力驚人，首當其衝的就是27.8萬名無法按照預定計劃的旅客外，公司營收損失也達到30.2億元；長榮航空股價下跌市值縮水35.3億元，這段時間市值減少4.8%，每位投資人也跟著損失750元。

旅客、公司都受到損害的同時，投資人也跟著受到波及，一位投資人也表示，投資長榮航空主要是看好暑假旺季，原本想要搭暑假業績旺季順風車，現在不只順風車沒有搭到，還遇到大颱風，投資跟著賠錢，要長期放著又怕今年沒有獲利，明年沒有股利可以領，這樣比放銀行還差，所以現在也很猶豫到底要不要認賠出場。

因為長榮航空罷工，有些人擔心影響長期營運，不少投資人趕快下車，這段期間長榮航空股價也跟著下跌；長榮航空6月20日收盤價為15.6元，市值達為735.2億元，隨著桃園市空服員職業工會宣布罷工開始，21日股價就開始走低，直到7月5日收盤為14.85元，市值為699.9億元，跌幅達4.8%。

長榮航空也初步統計，罷工17日以來總計取消681個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計約台幣30.2億元，還未加計旅客賠償的部分。另外，市值縮水35億元，持有1張長榮航空投資人，這17日就賠掉750元。