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創業家6月營收創新高 Q2營收優於Q1

2019-07-08 09:47經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）6月受惠消暑清涼家電買氣旺，以及暑假出遊旺季、自有品牌專區、618年中慶等商機發酵，帶動業績升溫，今（8）公告6月合併營收4.21億元，創下歷年同期新高；累計第二季合併營收約12.4億元，相較首季成長8%；累計上半年合併營收23.82億元，年減約2.74%，衰退幅度收斂。

創業家總經理廖家欣表示，今年6月生活市集成立滿六周年，並適逢電商年中慶大促，創業家運用波段式促購攻略，搶攻上半年最後一波大檔商機，除了在預熱期即推出精選爆品破盤挑戰最低價、全站狂撒千萬紅包，同時搭配首次上線的「買貴退兩倍差價」活動，提升用戶購物體驗、強化價格競爭力。

6月活動期間，創業家亦攜手全家便利商店、7-ELEVEN以及各大銀行等異業夥伴，推出獨家消費優惠，並策略結盟兩大交通服務平台夥伴WeMo Scooter、TaxiGo助攻買氣，全面打造年中最強感恩回饋，挹注今年生活市集六周年慶業績再締新猷，整體活動期間流量較去年周年慶期間大幅成長2.4倍。

此外，上半年大檔618吸引各家電商搶進，廖家欣指出，當天創業家同步迎來旗下電商平台累積總交易額突破200億，「對我們而言是別具意義的新里程碑」，未來也將持續以提供消費者高CP值優質商品為核心目標，結合多元化的有感消費優惠，以回饋創業家兄弟成立以來500萬不重複用戶的支持，並為第三季布局注入成長動能。

展望7月，創業家表示，將展開歡慶累積總交易額破200億元的大促活動，並針對暑期商機、夏日抗暑需求搶客；旗下生活市集結合站內多項強檔優惠，除了推出逾百項人氣商品下殺破盤折扣價，並將搭配多家銀行刷卡回饋、超商取貨送夏季甜品等多元消費好康，期望延續週年慶買氣為整體運營續添柴火，同時為下半年電商旺季持續備戰。

創業家兄弟6月營收破歷年同期新高，左為創業家兄弟董事長郭書齊，右為總經理廖家欣。...
創業家兄弟6月營收破歷年同期新高，左為創業家兄弟董事長郭書齊，右為總經理廖家欣。圖／創業家提供
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