東陽6月自結合併營收16.45億元

2019-07-08 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



全球最大的汽車AM（售後維修市場）塑膠零組件供應商東陽(1319) ，雖然在酷熱的淡月6月營收自結合併營收仍達 16.45億元，前6月自結累計合併營收 105.91億元。AM、OEM 積極發展水性底塗產品及三價鉻、沙丁鎳等電鍍產品，提升產品高附加價值同步推動環境保護。

東陽AM事業6月合併營收 11.78 億元，較去年同期成長5%，前 6月自結累計合併營收78.02 億元，較去年同期累計成長5%。 東陽OEM事業6月合併營收4.67 億元，前6月份自結累計合併營收 27.89 億元，（OEM整體累計營收117.38億元）。

不過，塑膠零組件供應商東陽，已經開始全面布局搶攻輕量化市場商機，隨著新能源車來臨，輕量化已經成為趨勢，目前也有多款車開始採用塑膠外觀，開始取代厚重的鈑金件，塑膠是輕量化最好的原料之一；這個部分是推動東陽長期營收、獲利成長的新動能。

塑膠質量輕、價格合理，而且經過近年來的研發，強度已經符合汽車外觀使用標準，東陽在汽車塑膠輕量化的佈局已經有多年的歷史，東陽在台灣、大陸廣州設立開發技術中心，發展輕量化新技術、新工法、新產品，專攻兩岸及全球汽車內外裝部品及新能源車，成為推動東陽營收新動能。