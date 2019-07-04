智伸科6月營收4.03億 6月、Q2、H1營收創下同期新高

2019-07-04 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



汽車動力暨安全零組件大廠智伸科(4551)今(4)日公布6月合併營收4.03億元，年增10.15％；累計第2季營收12.17億元，年增11.87％；累計上半年營收23.3億元，年增6.52%；6月、第2季、上半年營收都改寫歷年同期新高。

智伸科表示，受惠於汽車部業績穩定貢獻整體營收成長基礎，加上醫材零組件良好的出貨成長表現添翼，帶動今年6月、第2季、上半年營收都繳出改寫歷年同期新高的佳績。

其中，汽車部旗下主力缸內直噴引擎(Gasoline Direct injection, GDi)系統的相關關鍵零組件，在現今品牌車廠追求燃油效率及引擎效能提升的趨勢明確下，產品的滲透率無疑創造汽車部良好的接單發展環境，加上主要客戶針對新訂單GDi系統中關鍵零組件新產品汽油高壓泵浦本體的需求持續放大，推升汽車部保持良好的產能利用率，對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科指出，展望第3季，維持審慎樂觀看法。隨著新產品於新車市場滲透率的提升，將帶動量產規模持續放大，另一方面，包括微創手術器械、外科手術器械等相關醫材零組件等訂單需求也保持穩定增溫的態勢，兩大事業體都將有助未來維持正面營運表現。