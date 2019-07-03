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聲寶出售台中潭子倉庫土地 貢獻第2季每股純益0.9元

2019-07-03 18:48經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠聲寶 (1604)出售台中潭子倉庫1,500坪土地，處分利益3.6億元於第2季認列，每股純益 (EPS)貢獻0.9元。受惠台商回流，聲寶接獲台商消費性顯示器代工 (OEM)訂單，初期月約出貨量5,000台至1萬台，讓聲寶林口廠提高設備使用率。

聲寶表示，董事會決議以5.35億出售台中潭子倉庫，對EPS挹注0.9元，有助第2季的業外獲利將比本業來得好。

聲寶指出，目前美中貿易戰休兵，但對第一波課徵輸美的關稅部分不變，台商轉回台灣生產，也讓聲寶受益，接獲的顯示器OEM訂單讓業績不無小補。

美中貿易戰以來，讓聲寶在營運策略上有所調整。聲寶總裁陳盛沺告誡員工，經營上不要有大頭病，要以務實的中小型公司來營運，提升效率及節約費用要雙管齊下，期許產品要創新，直攻消費者需求，可與網紅合作，帶動產品及銷售的話題。

聲寶前五個月營收30.92億元，年減5.7%，主因為雨水多，天氣未明顯轉熱影響買氣。聲寶強調，貨物稅減免2,000元自6月15日開跑，加上原有節能家電汰舊換新各縣市政府有3,000元補助，有助夏季商品的冷氣、冰箱銷售成長，預期下半年業績將比上半年有二位數成長可期。

聲寶台商顯示器

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