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日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

和泰車今日股價 再度挑戰500元

2019-07-02 12:39經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

上半年新車銷售和泰車（2207）總代理的TOYOTA及LEXUS堪稱最大贏家，TOYOTA及LEXUS上半年合計賣出6.57萬輛，市占率來到31.8%，銷售報喜，和泰車股價今（1）日股價一度攻上506元，漲幅達1.6%。

和泰車基本面轉好後，並重返台灣50成份股，更吸引買盤布局股價從年初的200多元一路往上走，今日盤中再衝上至500元以上價位，一度再躋身500元以上的高價股。

法人指出，今年以來和泰車一掃去年銷售較低迷的陰霾，今年受惠於推出RAV4進口休旅加持，再加上大改款的神車Altis改款新車上市熱賣；使得和泰車今年銷售市占率再度衝高。

另外，豪華品牌LEXUS銷售熱度自去年旺到今年，目前旗下包括NX、UX銷售一直比原先預期還好，和泰車市占率重返三成大關，營收、獲利可望同步繳出佳績，近期股價也吸引買盤佈局。

此外，和泰車代理的TOYOTA不品牌不只站穩國內銷售龍頭寶座，持續強化國內車市布局，看準國內金字塔頂端的汽車消費者，今天發表TOYOTA GR SUPRA首批限量30台， 在全球車迷的引頸期盼下，日本豐田汽車與BMW公司攜手合作，讓傳奇性能跑車SUPRA於今年以嶄新面貌重新歸來。

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