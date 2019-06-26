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反制工會扣押三寶 長榮出新招「限4小時幫辦新護照」

會嚇到還是會想買？ 超擬真韓國瑜頭套出現了

旺季逢空服罷工、選舉、貿易戰逆風 旅行業者苦笑

2019-06-26 11:52經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

即將進入暑假是旅行社業的旺季，但雄獅（2731）、鳳凰今年對暑假看法相對保守，主要是受大環境景氣和選舉因素影響買氣，旅行業者表示，「收單慢了一些」。另外，長榮航空罷工進入第七天，影響部份旅行社業者出團已高達上百團，若罷工持續到7月，更是衝擊到旅行社旺季命脈，即便後續有補償方案，但對旅行社業者來說，仍是一大壓力。

雄獅表示，今年暑假旺季沒有「興奮感」，目前保守看待。除了航空業的罷工事件不知何時落幕，目前還難以估算影響數，大環境景氣也受到中美貿易戰衝擊，加上年改雖已一年但效應持續發酵，皆讓今年第3季缺乏成長動能，預估僅與去年同期持平。

另外，第4季則會受到選舉因素影響，像是里長團等出團數可能下滑，所幸第4季仍有接到企業獎勵旅遊大單，與去年同期相較，仍有機會小幅成長。

雄獅表示，今年暑假出團仍以歐、亞、非成長動能較強，有機會拼雙位數成長，日本線則最多是個位數成長。而美加、紐澳、東南亞則全數下滑，部份原因是去年基期較高。

鳳凰表示，今年暑假接單慢了一些，會透過促銷來加快銷售腳步。主要仍是中美貿易戰讓市場保守、觀望心態濃厚，另外每逢選舉年也會降低國人出國意願。至於長榮航空罷工事件目前影響出團數約幾十團，部份靠延期、轉團因應，只有少數團取消，對整體第3季持平看待，今年暑假表現較好的是郵輪產品與土耳其、歐洲線等。

暑假長榮航空罷工
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