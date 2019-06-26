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空服員罷工：資方屢控工會違法，合理荒謬？

中華車將攜手政府、中油 合建充電站

2019-06-26 09:50經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

中華車（2204）股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，中華汽車去年表現仍有穩健的獲利，淨利達到35.93億元。展望今年，將積極佈局內外銷、強化產品競爭力。特別是綠能部分將推出全新的電動機車，導入新商業模式設充電站，提供消費者環保代步新選擇。

總經理陳昭文表示，去年台灣整體汽車市場銷售43萬5,131台，中華車內銷台數為4萬8,335台，營業收入265.9億元，營業淨利18.08億元，稅後淨利35.93億元，稅後EPS 2.64元；合併營業收入348.7億元，合併營業淨利18.98億元，合併稅後淨利38.92億元。

在台灣汽車市場部份，去年第4季推出Outlander改款車型，提高內裝質感之外，並全車系標配七氣囊及搭載e-Assist智能安全系統，配合2017年底上市的新世代跨界休旅車Eclipse Cross，有效提升三菱品牌形象及產品力。今持續針對現有車型推出特仕車款外，更計劃於第3季推出Delica大改款車型，第4季推出Zinger改款車型，以更完整的安全配備及內裝質感提升，來滿足消費者多元化需求，加上汰舊換新補助政策效益持續下，今年汽車內銷台數預計將可達4萬9,624台，較2018年成長2.7%。

外銷市場部份，因中東GCC（海灣六國）安全法規加嚴自去年1月起實施，在暫時無法對應的情況下，去年累計銷售較’17年衰退，成車外銷443台，CKD零件外銷1,320套。今年在Veryca及Zinger符合中東GCC安全法規之下，預估成車銷量可望較去年成長兩成。

中華車公司的電動二輪車去年全年共銷售1萬93台，較2017年成長7.7%。展望今年，將推出兩款普通重型切入主流市場（115c.c.~125c.c.），並計畫與中油及政府機關策略合作廣建充電站，打造充電生活圈，加上電動機車市場熱度持續，預估今年銷售成績可望大幅成長。

嚴陳莉蓮說今年將推出新的電動機車並與政府和中油合作設充電站。 記者／邱馨儀攝影
嚴陳莉蓮說今年將推出新的電動機車並與政府和中油合作設充電站。 記者／邱馨儀攝影
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