隆大挾營運利多 早盤股價漲逾4%創今年新高

2019-06-26 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



隆大（5519）股價守穩所有均線，築出近兩月的整理平台後，今（26）日強勢上漲，高點一度來到18元，為今年波段新高，較大盤抗跌，籌碼面上，三大法人近十日買超逾四千張，有利股價後市表現。

隆大去年全年營收約25.77億元，每股稅後淨利2.41元。今年5月營收約4.56億元，年增226.8%，累計今年前五個月達20.22億元，年增225.4%。

隆大表示，今年下半年，將有高雄中正路上的大樓建案、橋頭的「鳳凰冠」、以及民族路與九如路附近的建案將進場預售，總銷逾60億元，作為未來營收的準備。