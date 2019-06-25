上緯為何要賣風場？ 財經媒體人胡采蘋這樣解讀

2019-06-25 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



上緯投控日前宣布出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電100%股權，為市場投下震撼彈。圖／上緯提供 分享 facebook

上緯投控（3708）日前宣布出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電100%股權，為市場投下震撼彈，股價苦吞二根跌停板，今（25）日持續走弱。財經媒體人胡采蘋對此解讀，上緯是台灣風電的領先廠商，一家市值不到100億元的公司，能夠做出一個風場已經非常強大，卻也相當吃力，上緯退出風場經營是遲早的事，「因為他的股本真的太小了，現在把風場賣掉是最好的選擇」。

胡采蘋稍早在臉書指出，就算上緯標到第二階段的風場，以公司市值而言，也是必須賣掉第一階段的風場才能支撐。在第二階段沒有標到風場的情況下，拿到更雄厚的本錢專攻葉片和運維，是百億市值等級公司最適合的選擇。

她說，上緯的葉片非常強大，不只是西門子的供應商，現在也打入中國「風電一哥」金風科技的供應鏈，要去長期壓在大資本等級的風場，還是去擴大葉片業務的客戶，「這個選擇我相信大家都知道後者勝算大」。

至於不斷嘲諷風電產業鏈國產化者，胡采蘋直言「根本就是莫名其妙」，去年同時落榜的開發商，除了海鼎（上緯＋澳洲麥格理＋德國EnBW)，還有台灣綠電（力麗集團＋日本丸紅），竹風（亞泥＋丹麥CIP)，每一組都是台灣廠商搭配外商的國際隊，根本就不是什麼台灣廠商落敗，每一組都有外商出局。

但針對上緯日前選在大半夜發布重訊，並且不願透露交易對象，胡采蘋也認為「這是有問題的」，上緯的財務人員要不是對股價維護太生嫩，就是太老練。

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