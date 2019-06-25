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上緯為何要賣風場？ 財經媒體人胡采蘋這樣解讀

2019-06-25 13:05經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

上緯投控日前宣布出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電100%股權，為市場投...
上緯投控日前宣布出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電100%股權，為市場投下震撼彈。圖／上緯提供
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上緯投控（3708）日前宣布出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電100%股權，為市場投下震撼彈，股價苦吞二根跌停板，今（25）日持續走弱。財經媒體人胡采蘋對此解讀，上緯是台灣風電的領先廠商，一家市值不到100億元的公司，能夠做出一個風場已經非常強大，卻也相當吃力，上緯退出風場經營是遲早的事，「因為他的股本真的太小了，現在把風場賣掉是最好的選擇」。

胡采蘋稍早在臉書指出，就算上緯標到第二階段的風場，以公司市值而言，也是必須賣掉第一階段的風場才能支撐。在第二階段沒有標到風場的情況下，拿到更雄厚的本錢專攻葉片和運維，是百億市值等級公司最適合的選擇。

她說，上緯的葉片非常強大，不只是西門子的供應商，現在也打入中國「風電一哥」金風科技的供應鏈，要去長期壓在大資本等級的風場，還是去擴大葉片業務的客戶，「這個選擇我相信大家都知道後者勝算大」。

至於不斷嘲諷風電產業鏈國產化者，胡采蘋直言「根本就是莫名其妙」，去年同時落榜的開發商，除了海鼎（上緯＋澳洲麥格理＋德國EnBW)，還有台灣綠電（力麗集團＋日本丸紅），竹風（亞泥＋丹麥CIP)，每一組都是台灣廠商搭配外商的國際隊，根本就不是什麼台灣廠商落敗，每一組都有外商出局。

但針對上緯日前選在大半夜發布重訊，並且不願透露交易對象，胡采蘋也認為「這是有問題的」，上緯的財務人員要不是對股價維護太生嫩，就是太老練。

胡采蘋臉書全文：

很多人問上緯的事情，消息很多，我就選最重要的幾點說說。

上緯的確是台灣風電的領先廠商無誤，這是企業領導人的眼光，一個市值不到一百億元的公司能做出一個風場已經非常強大了，沃旭現在的市值是 1.1 兆元新台幣（對，上次直播時才9000億左右，因為他股價已經從那天的440漲到了現在的580丹麥克朗），官網上面包含台灣兩個風場在內，沃旭總共有44個風場在手上，市值一平均下來，一個風場要有250億元新台幣股本的實力做後盾。

像上緯這種不到百億市值等級的公司能做下來一個風場，本來就很吃力，當然他中間受到沃旭等外商的幫助很多，我自己認識好幾個上緯的朋友，當初我會站出來呼籲保衛沃旭，就是因為知道他們對台灣工程師的幫助有多大。

上緯退出風場經營是遲早的事情，因為他的股本真的太小了，現在把風場賣掉是最好的選擇，就算第二階段的風場標到，以這種程度的市值，他也是必須要賣掉第一階段這個風場才能支撐。在第二階段沒有標到風場的情況下，拿到更雄厚的本錢來專攻葉片和運維，是百億市值等級公司最適合的選擇。

事實上上緯的葉片非常強大，不只是西門子的供應商，現在也打入中國風電一哥金風科技的供應鏈，你有一份錢，要去長期壓在大資本等級的風場，還是去擴大葉片業務的客戶，這個選擇我相信大家都知道後者勝算大。

至於拿著國產化大書特書的攻擊者，根本就是莫名其妙，去年同時落榜的開發商，除了海鼎（上緯＋澳洲麥格理＋德國EnBW)，還有台灣綠電（力麗集團＋日本丸紅），竹風（亞泥＋丹麥CIP)，每一組都是台灣廠商搭配外商的國際隊，根本就不是什麼台灣廠商落敗，每一組都有外商出局。

而台灣開發商拿到風場的包括台電跟中鋼，根本就不是台灣隊出局。況且第二階段開標的遴選委員還包括那個一天到晚在外面衝康離岸風電衝康民進黨政府的梁敬思，民進黨政府最好是管得了遴選委員選哪家廠商啦，連梁敬思的嘴都管不了，你還能管得了他投誰嗎。

一個離岸風場有幾個主要的生意環節，起頭的是「開發商」，像沃旭、CIP，以及上緯在這個案子裡面的角色，開發商像是建商蓋房子一樣，組織一個風場，決定採購誰的風機、誰的水下基礎（這是最大的一塊生意）、誰的服務。再來是「系統商」，主要提供風機，以西門子歌美颯、MHI-Vistas為兩大陣營。因為經濟部要求沃旭承諾說服西門子歌美颯把組裝廠設在台灣，這個組裝廠可能真的會在台灣落實。

最後是「供應鏈」，提供製造零件、服務，賣零件給統商組裝風機，台灣廠商主攻的就是這塊，例如水下基礎的最大贏家世紀鋼，專供海纜舖設業務並且把二代送出國留學專攻風電的穩晉港灣，才剛剛下水台灣第一艘自己設計的鑽探船奧黛麗絲號、囊括大部分水下探測業務的銓日儀，上緯的葉片業務也在這個領域，怎麼說國產化落空？這是多少人的工作、多少人的夢想，我第一次看到那麼多海洋大學的學生在非船舶產業工作。

基於愛護公司的立場，大家對上緯都不願意說什麼，只是當一家公司宣稱是因為對方要求要在半夜同步揭露訊息，所以召開了史上最晚的重大訊息會議，然後出來發佈訊息時，竟然沒有disclose對方是誰，我認為這是有問題的。

對方公司如果不是上市公司，就不會有「同步揭露訊息」的需求，你沒有半夜揭露訊息的壓力。再者，訊息揭露中說「總交易金額是 2598 萬美元至 1.01 億美元」，M＆A交易中我只看過對賭協議的交易價格是變動的，入股公司時經營層承諾對方股價不到達何種程度就低價出讓公司。我不明白這筆交易的價格為何是變動的。這種重大訊息揭露的手法，我覺得上緯的財務人員要不是對股價維護太生嫩，就是太老練。

依照現行規定，風場還沒完工交付、通過驗收，就不能釋股，現在這個風場可不可以賣都不知道，急著揭露訊息我認為公司方面有重大瑕疵。我是做華爾街券商新聞起家的，看過幾萬個全球重大訊息了吧，我可以再說一次我的評價：這家公司要不是對股價維護太生嫩，就是太老練。

一次產業風潮可能會造就許多英雄，是要當張忠謀，或是其他面孔，大家都還走在路上，希望都能走往英雄之路。

上緯離岸風電西門子
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