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驚！15世紀英皇室與中古世紀水手如廁後竟用這擦屁屁

2019-06-25 12:45經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

儘管有些人認為如廁話題難登大雅之堂，但全球家用紙品牌舒潔，近來卻透過一波又一波的創意行銷，製造話題也緊抓消費者眼球。

舒潔近日再大手筆找來綜藝鬼才沈玉琳及新一代知名網紅那那大師，聯手台灣內容入口網站領導平台Yahoo製作全新型態網路帶狀說唱節目-《賽琳那來了》，此一全新節目除了蒐羅古今中外與如廁後清潔有關的冷知識與趣聞之外，也將為「舒潔好聲音」歌唱擂台比賽發掘廁所歌王與歌后。此一市場首見結合如廁話題與K歌教學的節目，將自6月27日（周四）起至8月1日止一連六周、每週四中午11:00-12:00黃金時段於Yahoo TV播出。

尚未播出就話題性十足的舒潔品牌冠名節目《賽琳那來了》，雖是網路節目，但製作規模亦不容小覷，帶狀式六集節目集結說唱實力俱佳的歌手藝人群。舒潔指出，其中將於6月27日登場的首集嘉賓本土天團5566團長孫協志，在錄製過程中得知15世紀英國皇室與中古世紀水手如廁後分別使用新鮮鮭魚與纜繩擦拭的冷知識，當場驚呆後捧腹爆笑不止，差點造成錄影中斷，笑果十足。

後續幾集節目包括入圍金曲獎最佳台語男歌手的許富凱、美聲歌手小胖林育羣等，與沈玉琳及那那大師也都將分享中西古今廁間趣聞與冷知識，以及如廁後歌曲教唱以發掘廁所歌王歌后等，爆點笑料大噴發。

金百利克拉克台灣分公司行銷協理廖惠平表示，6月27日《賽琳那來了》首播同日還將與Momo購物網共同舉辦「Momo X舒潔品牌日」，祭出指定商品5折起、單日限定「買1688再送200紅利金」的超值折扣，品牌合作藝人沈玉琳並將於活動當天中午時段現身Momo電視購物頻道，為「Momo X舒潔品牌日」活動站台直播叫賣帶旺買氣，挑戰單日破千萬業績目標。

同時，為了進一步傳遞「如廁清潔後開心歡唱」的品牌理念，舒潔也將自即日起至7月28日止將同步推出「舒潔好聲音」歌唱擂台比賽，消費者只要完成簡單兩步驟，包括在廁所內與舒潔品牌衛生紙同框後從活動指定曲中任選一首不限歌唱方式演唱超過30秒，再將唱歌過程錄影上傳至「舒潔好聲音」臉書活動頁面並邀請好友按讚，即可參加比賽，凡成功報名參賽者就有機會獲得現金3萬元、半年份衛生紙等好康大獎。

本土天團5566團長孫協志，在錄製網路節目《賽琳那來了》過程中得知15世紀英國皇...
本土天團5566團長孫協志，在錄製網路節目《賽琳那來了》過程中得知15世紀英國皇室與中古世紀水手如廁後分別使用新鮮鮭魚與纜繩擦拭的冷知識，當場驚呆後捧腹爆笑不止，差點造成錄影中斷，笑果十足。 圖／舒潔提供
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