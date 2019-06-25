遠百股東會 徐旭東：A13將是新一代智慧型百貨

2019-06-25 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



遠百（2903）今日召開股東會，由董事長徐旭東主持。他表示，這幾年零售業非常挑戰，要靠大數據、IOT、AI等科技來轉型，零售業將變成非常科技化的行業。遠百信義店（A13）是遠百的第五代店型，將更滿足消費者對數位化購物的想像與需求。受信義店將開幕的利多帶動，遠百今日股價有撐，維持紅盤震盪，盤中來到19.8元，不僅創今年以來新高，並逼近一年來新高價。

遠百今日股東會通過去年財報與股利案，每股將配發0.85元現金股利。

徐旭東表示，即便零售業在時代變化下面臨龐大挑戰，但遠百零售體系仍會持續布局，A13將在今年10月開出，明年還有竹北店要開，另外愛買台中店也將在下半年開出。進行中的投資案還包括高雄大遠百的二期規劃，目標加大一倍空間，未來還會有三期計畫，此外，亞泥在高雄港口旁還有土地，未來也會朝觀光進行規劃，是否發展為飯店，則要看當地旅客需求。

徐旭東表示，雖然零售業不好做，但任何行業面對時代變遷都該進行調整，不同時間、地點，有的開店、有的關店。遠百打造新一代智慧型百貨，主要透過建置POS、APP、CRM三大核心系統，更加了解消費者的需求，再透過「4R行銷」，包括Right Time、Right Way、Right Person、Right Service，讓消費者在對的時間與方式接收到對的資訊，並在購物時，體驗專屬的個人化服務，例如便利的智能停車、電子看板推薦流行新品、APP通知商品優惠、手機直接支付停車費等。

至於中國零售業景氣，徐旭東表示，中國大陸雖然前陣子零售低迷下來，但最近又開始成長，企業經營難免有下有上，但最近一段時間表現不錯，顯然中美貿易的影響已經鈍化，消費者認為開花還是要花。從供需角度來看，大陸開了許多MALL，一度讓市場擔心，結果消費量很快。